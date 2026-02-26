統一超去年EPS 10.78元

統一超（2912）昨（25）日公布2025年財報，去年全年營收3,507.3億元，年增3.7%，稅後純益112.1億元，年減2.7%，每股稅後純益10.78元。

統一超表示，第一高獲利年度為2017年含出售上海星巴克的利得；因2024年一次性處分山東超市利益、所得稅迴轉利益，致基期較高，若還原前述影響，去年獲利較前一持續成長。

另外，董事會同時通過擬配發現金股利9元，配息率為83.4%，若以昨日收盤價222.5元概算，現金殖利率為4%。

統一超商以創新、精業、整合三大經營戰術，持續朝全通路生活服務平台發展，以滿足生活美味、生活品味、生活創新為目標，在店型、商品、虛實串流服務與活動上持續創新與躍進，並透過獨立店型、複合商場、智FUN機等多元型態深入全台，積極拓展服務據點已突破8,300個，uniopen會員生態圈透過會員、點數、支付三大引擎，服務會員數達1,950萬。

7-ELEVEN全通路發展透過虛實串流平台、集團物流體系持續精進，全台門市串聯「i預購」、「i划算」、「OPENPOINT行動隨時取」等數位科技銷售工具，回應黃金投資、換季生活等消費需求，開發對應商品與活動，為門市增添店外商機。

7-ELEVEN深耕生活美味平台，從輕食、正餐、甜點到冰品等，跨結構開發節慶節令新品滿足外食需求，持續扮演社會廚房角色，掌握均衡飲食、減碳蔬食、蛋白質補充與原型食物、自我犒賞等消費趨勢，以「星級美味、跨界聯名、在地採購」經營鮮食自有品牌；發展生活品味平台，以深耕在地22年的CITY CAFE不斷創新結構發展新成長曲線。同時，CITY系列更藉由聯名、節慶、節令開發新品與周邊，黑金與茶金的加乘效益帶動相關類別業績穩健向上。

展望2026年，7-ELEVEN持續以創新、精業、整合三大戰術，積極展店、主題策展、開發夯品、創新服務、優化數位體驗、深耕會員生態圈，透過線上線下虛實串連的多元服務管道，期待再創營運佳績。