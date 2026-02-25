統一超財報／去年EPS 10.78元、每股配息9元 會員數已逼近2000萬

統一超（2912）25日公布去年財報，2025年合併營收達3,507.34億元，年增3.79%，創下歷史新高；母公司稅前淨利129.93億元，為歷史第二高，僅次於2017年出售上海星巴克所挹注的獲利水準。稅後純益112.1億元、年減2.85%，每股稅後盈餘10.78元。公司說明，因2024年一次性處分山東超市利益及所得稅迴轉，致基期墊高，若排除前述因素，去年稅後淨利仍較同期呈現成長。

統一超董事會同時通過去年股利配發，每股擬配息9元，配發率達83%，以今日收盤價222.5元估算，股息殖利率4%。統一超表示，2025年在台灣7-ELEVEN及轉投資事業共同努力下，包含統一生活(康是美)、悠旅生活(台灣星巴克)、菲律賓7-ELEVEN、統一速達(黑貓宅急便)等，帶動營運繳出佳績。

統一超以創新、精業、整合三大經營戰術，持續朝全通路生活服務平台發展，以滿足生活美味、生活品味、生活創新為目標，在店型、商品、虛實串流服務與活動上持續創新與躍進，7-ELEVEN透過獨立店型、複合商場、智FUN機等多元型態深入全台，積極拓展服務據點已突破8,300個，uniopen會員生態圈透過會員、點數、支付三大引擎，線上線下拓展集團內外服務深度與廣度，並推出uniopen PRIMA 會員訂閱制、集團攜手中國信託銀行推出的uniopen聯名卡持續性推廣，服務會員數達1,950萬、會員貢獻續創新高。

同時，7-ELEVEN深耕生活美味平台，從輕食、正餐、甜點到冰品等，跨結構開發節慶節令新品滿足外食需求，持續扮演社會廚房角色，掌握均衡飲食、減碳蔬食、蛋白質補充與原型食物、自我犒賞等消費趨勢，以「星級美味、跨界聯名、在地採購」經營鮮食自有品牌星級饗宴、原賞、御料小館、天素地蔬，更於自助熱食區積極拓展蒸、烤地瓜及馬鈴薯服務據點，領先同業開發專利設備、開賣「蒸玉米」、免剝殼的「動福滷蛋」、「黃金水煮蛋」加入熱鍋家族，另於冷藏冰箱販售豐富吊掛蛋品、在地小吃、雞胸肉等輕食小點，相關作法下提供民眾多元選擇；甜點專櫃複合店數突破5,000家，並與知名甜點店、話題IP開發聯名新品，引進日韓熱銷話題商品；持續以季節限定口味創新思樂冰、雪淋霜、酷聖霜話題與銷售機會。