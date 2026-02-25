快訊

不斷更新／中了直接退休！大樂透春節加碼20天 大小紅包獎號出爐

「你媽是慰安婦嗎？」國中男師開嗆網友惹議 教育處介入調查

視陽財報／去年EPS 14.08元創歷史新高 擬配發股息8.4元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

視陽（6782）25日通過去年財報，2025年營收42.23億元，年增15%，稅後純益8.87億元，年增39.5%，每股純益14.08元，創下歷史新高。董事會同時通過每股預計配息8.4元，配發率60%。以今日收盤價計算181元估算，股息殖利率4.6%。

視陽去年受惠中國大陸新品上市後的repeat order，以及日本矽彩片的需求暢旺，全年繳出亮眼成績單，公司表示，受到亞洲市場對矽水膠彩片拉貨需求帶動，尤其下半年新產品恆定矽水膠彩片效果佳，終端銷售狀況不俗，已在日本推行一年的矽水膠閃光片也持續擴增新客戶，同時歐洲市場穩定成長，帶動營運表現，同時去年第4季擴產，產能利用率仍維持在九成以上。

視陽指出，去年第4季毛利率拉升至近47%，站上全年高點，主因產線良率與製程效率持續優化。不過，主要市場日本匯率維持低檔，以及馬來西亞生產基地匯率自下半年轉強，全年匯兌損失約9,000萬元。

展望第1季，法人認為，視陽受惠美國市場假期後需求回溫，加上新增產能逐步開出，整體稼動率可望維持在九成以上，營運呈現「淡季不淡」格局；若拉貨動能延續，單季營收有機會挑戰歷史新高。

市場 日本

延伸閱讀

精誠財報／2025年 EPS 7.91元 營收與稅後純益雙創歷史新高

日本小獼猴Punch紅遍全網 Google打關鍵字有彩蛋「愛心Punch」降落

紐時：中國藉散布假訊息力阻民眾赴日 長遠難收效

228連假看什麼？日本恐怖神片「戲外靈異事件」一樣驚悚　NCT泰容專屬電影西珍妮別錯過

相關新聞

捍衛股權！中工提告「泛寶佳」集團 股價重挫

寶佳集團去年下半年開始大舉收購中工（2515）股權，目前寶佳對中工的持股超過20%，並趕在3月18日的股東會前最後過戶日...

玉山金現金股利上看1.4元 董座黃男州推演樂觀情境

玉山金昨（24）日召開法說會，2025年稅後純益成長31.2%達342.9億元新高，每股稅後純益2.12元。董事長黃男州...

中鋼構去年EPS 3.19元 動能穩健

中鋼構（2013）昨（24）日公布去年財報，稅後純益達6.38億元，年增18.3%，每股純益3.19元。董事會並決議擬配...

鈺齊去年EPS 6.05元 訂單增溫

戶外功能鞋製造大廠鈺齊-KY（9802）昨（24）日通過2025年合併財報，全年稅後純益12.13億元、年減11.8%，...

永豐實去年EPS 3.03元 衝刺新品

永豐實（6790）昨（24）日公布2025年財報，去年全年稅後純益為8億元，年增8.1%，每股純益（EPS）為3.03元...

中鋼2026年拚穩定獲利

中鋼（2002）昨（24）日舉辦新春開泰祈福典禮，董事長黃建智期許公司團隊拓展更多國內外客戶，發掘出更多隱形冠軍，並提及...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。