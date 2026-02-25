卜蜂2025年每股純益達10.39元 擬每股配息7元
雞肉大廠卜蜂公布2025年財報，歸屬於母公司業主淨利為新台幣30.63億元，年增58.7%，每股純益（EPS）達10.39元，獲利和EPS雙創歷年新高，首度賺進一個股本；董事會通過擬每股分派現金股利7元。
卜蜂主管表示，2025年營運動能在於農畜牧業投資逐步發酵，包括投資小雞種雞場獲利亮眼；此外，2025年10月中旬台灣出現首例非洲豬瘟前，豬價都維持相對高檔，挹注營運表現。
業外方面，受惠於投資母公司泰國卜蜂股票，以及買賣中國事業正大集團股票，都有不錯收益。
卜蜂主管指出，年營收可望貢獻30億元的桃園肉品分切廠，將在今年3月底試營運，之後將申請CAS（台灣優良農產品標章）與HACCP（食品安全管制系統）等相關證照，最快需要6個月才會取得，有望在今年底前正式營運。
卜蜂今天也公告，董事會決議，授權總經理於今年2月26日起至明年2月25日，以合理市價買進CP AllPublic Company Limited（CPALL）股票，預計投資金額為新台幣10億元，目的是增加投資收益。
卜蜂表示，CPALL為泰國卜蜂集團旗下子公司，主要經營泰國7-ELEVEN便利商店。
