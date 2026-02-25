中聯資財報／2025年EPS 4.96元 創近年新高

中鋼集團（2002）旗下循環經濟大廠中聯資源（9930）25日董事會通過2025年財報，受惠國內公共工程穩定挹注，加上科技廠房擴建帶動的廢棄物處理需求，中聯資去年繳出亮麗成績單，全年營收達139億元，每股盈餘4.96元，創近年新高，展現穩健的成長動能。

根據公告顯示，中聯資去年營業毛利21.1億元，營業利益15.6億元，歸屬於母公司業主淨利為12.3億元，獲利能力提升，反映在爐石粉差異化銷售與資源再生處理勞務上的高附加價值。

中聯資去年期末總資產114.9億元，期末總負債46.6億元，期末歸屬於母公司業主權益65.9億元，負債比率約40.6%。

法人表示，隨台灣碳費制度上路，預拌混凝土業者紛紛增加爐石粉等低碳膠結材使用比例，以降低碳足跡，支撐中聯資主力產品的價格與銷量。

另一方面，半導體大廠擴產，加上政府公共工程預算持續追加，帶動相關資源處理業務，中聯資已啟動南部與中部研磨廠擴建計畫，訂單能見度已延伸至2026年上半年。

展望後市，雖然國內房市受信用管制影響增長放緩，但中聯資在越南市場透過產品差異化成功轉虧為盈，且國內資源處理業務受惠於高科技產業廢棄物處理門檻提高，競爭優勢明確，法人預期，中聯資今年第1季淡季不淡，全年獲利有望隨產能擴建效益釋放而續創佳績。