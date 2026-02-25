睿生光電公告去年自結EPS 3.84元

睿生光電（6861）因近日股價連續帶量上漲，達公布注意交易資訊標準，25日應主管機關要求公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。睿生光電公告2025年自結合併營收22.94億元，稅後純益1.6億元，每股稅後純益3.84元，獲利表現來到近三年新高。

睿生光電同步公告2025年第4季自結財報，單季合併營收6.51億元，年增21%。稅後純益5,500萬元，年增35%；每股稅後純益1.32元。2026年元月合併營收2.63億元，年增45%。自結稅後純益2,500萬元，年增79%；每股稅後純益0.6元。

睿生光電今天股價開盤10分鐘即衝上漲停鎖死，終場上漲9.2元，成交量2,023張，收104元，時隔二年半重新站上百元大關。相較於2月10日收盤價71.3元的相對低點，近四個交易日漲幅已逾45.8%。

睿生光電已公告，將於3月3日召開董事會通過去年第4季財報。並於3月12日與母公司群創光電同步舉行法人說明會。