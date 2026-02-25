華固好猛！2025年EPS 10.15元為第12度賺進一個股本 未來將積極配息

營建資優生華固建設（2548）再度繳出賺一個股本的好成績。華固（2548）25日公告，2025年稅後純益32.41億元，年增132.83％，每股稅後純益（EPS）10.15元，這也是華固第12度賺進一股本。

另，華固25日同步公告，將於5月29日召開股東會。

華固2025年第4季迎大案交屋入帳，主要因陽明海運（2609）以總金額112.2億元，買下整棟「華固中央置地」商辦案，推升單季稅後純益達26.59億元，較去年同期虧轉盈，每股稅後純益達8.33元。

華固表示，2025年全年交屋個案為「華固得月」、「大安學府」及商辦案「華固中央置地」等。

值得一提的是，華固今年起將調高股利政策，華固表示，過去股利政策相對保守，僅以5元為地板價，但未來3年在完工交屋入帳下，將採取更積極的態度，皆採高配息、以每年現金股利發放率七至八成為目標。

法人認為，儘管房市受到政策壓抑，但大型品牌建商影響少，且在個案表現的時代下，反而更有競爭力，而華固為知名品牌建商，個案完銷率極高，在穩定完工交屋認列下，未來股利可期，加上營建類股休息了好一陣子，在股利發放下，可成為高殖利率營建股。

交屋上，華固表示，今年完工個案3案，包括2個近完銷住宅案「華固一莊」、「華固上文林」，總銷82億元的商辦案「華固時代置地」，合計完工量184億元。華固表示，今年目標是將「華固時代置地」整棟銷售完並認列。

此外，華固未來3年完工量大致底定，2027年完工量205億元，2028年來到高峰，完工量達429億元，2029年完工量166億元，且多數建案銷售表現都不錯，相當穩定，因此可以樂觀期待未來的股利發放。