捍衛股權！中工提告「泛寶佳」集團 股價重挫跌停

寶佳集團去年下半年開始大舉收購中工（2515）股權，目前寶佳對中工的持股超過20%，並趕在3月18日的股東會前最後過戶日前，將中工的持股水位增至25%。中工股價在去年10月底飆漲一波後，近日又出現大漲現象，中工認為有內線交易嫌疑，昨24日正式對三家委託書通路商高層及寶佳關係人和律師等十人提告。中工25日股價隨即重挫下跌，一度摜至跌停板。

中工和寶佳集團去年展開經營權爭奪戰，寶佳集團於去年下半年大舉收購中工股權，中工發出聲明指寶佳動作為禿鷹式掠奪後，寶佳公開明確表示，意圖為「併購」與「控制經營權」。

中工股價一共飆漲兩波，一次為2025年10月27日至2025年11月10日，從11.15元飆漲至17.3元，短短十多天漲幅高達55.16%；第二次大漲則由今年的2月9日開始至2月24日，五天大漲31.65%。

威京集團現在實掌中工經營權，面對寶佳在春節前發起第二波加碼攻勢，中工公司派把今年董事會全面改選的股東常會時間提早一個星期至5月21日，股東會前最後過戶日的時間也提早到3月18日為最後買進日。寶佳可繼續加碼的時間剩不到三周。

中工表示，針對近期中工股價異常劇烈波動、成交量暴增13倍之離奇現象，該公司經過縝密蒐證，已掌握特定人涉嫌利用資訊不對稱進行非法交易之關鍵事證。

中工董座周志明24日強調，通路業者左手收通路委任費，右手又在買股、搞內線，因此對長龍、聯洲、全通等三家委託書通路商高層及寶佳關係人和律師等十人，以違反內線交易、操縱股價正式提告。對此寶佳不予回應。

中工25日出量大跌，盤中一度觸及跌停板，下跌逾9%，成交量爆出7萬張。