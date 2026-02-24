鈺齊財報／2025年下半年擬配發3.1元股息 全年合計配發5.1元股息

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

戶外功能鞋製造大廠鈺齊-KY（9802）24日通過2025年合併財報，合併營收172.94億元、年增18.4%，稅後純益12.13億元、年減11.8%，每股稅後純益6.05元。董事會並通過2025年下半年每股擬配發3.1元現金股利，配息率達94.2%。

鈺齊2025年上半年現金股利2元，預訂3月22日為除息基準日，4月16日為現金股利發放日；2025年全年合計配發5.1元現金股利，以昨日收盤價93.9元計算，現金殖利率為5.43%。

鈺齊為落實即時與全體股東共享營運成果的承諾，並彰顯集團健全的財務結構與資金運籌能力，自2020年度起，即堅守每半年配發股利的穩健政策。

回顧2025年下半年營運表現，集團合併營收達83.95億元，稅後純益6.61億元，每股稅後純益為3.29元；以此推算，2025年下半年的配息率高達94.2%。

整體來看，鈺齊2025全年每股共計配發5.1元現金股利，維持與2024年相同的高水準發放金額，全年配息率約達84.3%。鈺齊強調，此一配息表現，不僅展現集團穩定充沛的營運現金流，更實踐為長期投資大眾創造穩定收益與長期價值的承諾。

鈺齊指出，美國對全球進口商品課徵15%關稅，儘管產經情勢仍存在若干不確定性，但各界風險意識與決策邏輯已逐漸重回理性，大部分品牌客戶下單動能亦見回穩增溫，綜觀各項主、客觀因素，正向看待未來產銷趨勢。

鈺齊自2024年中以來，加速優化全球產能配置，越南及印尼的新設廠區已於2025下半年陸續量產試作，且為滿足客戶需求，預計今年第2季將再積極提升產銷規模。

