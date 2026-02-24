世界健身財報／去年每股稅後純益3.75元 第4季擬超額配發4.11元股息

國內健身連鎖品牌龍頭世界健身-KY（2762）董事會，24日通過2025年合併財報，全年合併營收109.83億元、年增11.9%創歷史新高，稅後純益達4.09億元、年增16.3%，每股稅後純益3.75元。

在營收成長及營業利潤率改善的帶動下，公司獲利呈現穩健成長，第4季的表現尤為強勁，單季稅後純益1.67億元、年增175.8%，每股稅後純益1.53元，董事會並通過第4季擬超額配發4.11元現金股利，預計4月2日發放。

世界健身指出，公司2025年營運凸顯了會籍費、私人教練課程、特許經營以及全網營運效率方面的強勁動能。每股稅後純益呈現季度持續改善，第4季單季達到1.53元，獲利為12個季度以來新高，反映去年全年營收持續成長，以及顯著的利潤率擴張。

董事會今日通過第4季擬配發每股4.11元現金股利，使2025全年現金股利總額達到5.95元，以今日收盤價78.5元計算，現金殖利率達7.58%。

世界健身董事長柯約翰指出，此股利分配政策，配凸顯了世界健身強勁的門市現金流產生能力，以及穩健的財務狀況，使其在獎勵股東的同時，仍能持續投資於據點擴張、服務創新及國際市場機會。

柯約翰表示，2025年對世界健身來說是轉型的一年，第4季的優異表現為全年的穩健成長劃下完美句點。世界健身專注於高利潤服務及策略性全球擴張，推動了顯著的獲利增長，隨著繼續鞏固在台灣及國際上的地位，對邁入新年度的動能充滿信心。

展望2026年，柯約翰說，世界健身已準備好持續加速發展。其中，計畫全台新增12至15家直營據點，鎖定能立即貢獻獲利的高潛力地點。目前，世界健身在全台擁有139個據點。

為推動現有健身中心的同店銷售成長，世界健身也將推出創新產品與服務，包括在全網推出一對一及小班制的專業皮拉提斯（Pilates）課程，以及AI驅動的健康管理平台，透過整合數位工具提供個人化健康洞察、數據追蹤及強化的會員體驗。