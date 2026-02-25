玉山金現金股利上看1.4元 董座黃男州推演樂觀情境

玉山金（2884）昨（24）日召開法說會，2025年稅後純益成長31.2%達342.9億元新高，每股稅後純益2.12元。董事長黃男州表示，股利將隨獲利成長增加，由於2024年發放1.3元，故假設發放1.4元將發出226億元現金，加計帳上保留盈餘，尚有164億元可為三商壽現金增資，既可平衡未來壽險資本需求，又可以讓現金股利成長。

玉山金去年接連併購保德信投信及三商美邦人壽，昨宣示今年為玉山金控2.0元年，總經理陳茂欽表示，壽險及投信加入後有很多跨售機會，過去玉山銀行和證券在境內外跨售是強項，期望金控版圖擴大後一段時間可把跨售機制發揮很高。投信下周推出第三檔ETF，是有特色的而非大家流行的。

而併購三商壽正進行法定程序，預估第3季完成，但玉山銀行通路3月初開始銷售三商壽三張保單，考量CSM，包括房貸壽險及利變保單等非太長期保單都是重點。

投資人關注股利政策，黃男州表示，2024年EPS為1.63元並配發1.3元股利，去年繳出亮麗成績，獲利成長31.2%，EPS2.12元、ROE為13.04%。股利會隨獲利增加，最後由董事會決定，但假設發1.3、1.4元狀況，提列一成法定盈餘公積後剩餘308億元，加上帳上保留盈餘83億元，可發股利及現金增資金額約390億，發1.3元現金股利所需金額為210億元；1.4元為226億，尚餘164億可為壽險現增，且一次不須這麼多錢，估計兩年約200億至220億。

玉山金新任策略長、前麥肯錫大中華區辦公室全球董事合夥人譚宏昨也首度亮相，他並說明玉山金未來發展策略，未來有破千萬客群，透過金控層級綜合客戶經營，未來潛力大，將推動四大核心工程，首先建構「顧客360度視圖」，打穿跨子公司產品平台，掌握客戶財務全貌；其次為「零斷點服務旅程」，打通線上與線下、銀行與壽險、理專與業務員之間的協作流程；第三在金控層級推動綜合資產負債管理，提升資本使用效率；最後將AI與科技優勢由銀行放大至所有子公司。