世界健身-KY去年獲利年增16.3% 每股賺3.75元

台灣健身連鎖品牌世界健身-KY轉型奏效，專注高利潤服務及策略性全球擴張，2025年淨利新台幣4.091億元，年成長16.3%，每股盈餘3.75元，董事會通過第4季每股4.11元股利，使2025年現金股利總額達每股5.95元。

世界健身-KY今天公布2025年營運結果，在營收成長及營業利潤率改善帶動下，獲利穩健成長，第4季表現強勁；2025年淨利4.091億元，年成長16.3%，每股盈餘（EPS）3.75元；第4季淨利1.67億元，年成長175.8%，第4季每股盈餘1.53元。

世界健身-KY表示，會籍費、私人教練課程、特許經營及全網營運效率方面的強勁動能，反映2025年的持續營收成長及顯著的利潤率擴張。

世界健身-KY董事會通過第4季每股4.11元股利，使2025年現金股利總額達每股5.95元。

世界健身董事長柯約翰表示，2025年對世界健身來說是轉型的一年，專注於高利潤服務及策略性全球擴張，推動顯著獲利成長。展望2026年，世界健身持續加速發展，計畫新增12至15家直營據點，世界健身也將推新產品與服務，包括一對一及小班制的皮拉提斯（Pilates）課程，以及AI驅動的健康管理平台，強化會員體驗。