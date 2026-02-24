快訊

未來1周3波鋒面接連來襲！北、東明率先變天 228連假全台都有雨

多頭氣盛台積電期向2000元叩關 台指期夜盤登頂35K

遺產官司雙方唇槍舌戰3小時 張國煒主張「讓沒包袱的人執行遺囑」

世界健身-KY去年獲利年增16.3% 每股賺3.75元

中央社／ 台北24日電

台灣健身連鎖品牌世界健身-KY轉型奏效，專注高利潤服務及策略性全球擴張，2025年淨利新台幣4.091億元，年成長16.3%，每股盈餘3.75元，董事會通過第4季每股4.11元股利，使2025年現金股利總額達每股5.95元。

世界健身-KY今天公布2025年營運結果，在營收成長及營業利潤率改善帶動下，獲利穩健成長，第4季表現強勁；2025年淨利4.091億元，年成長16.3%，每股盈餘（EPS）3.75元；第4季淨利1.67億元，年成長175.8%，第4季每股盈餘1.53元。

世界健身-KY表示，會籍費、私人教練課程、特許經營及全網營運效率方面的強勁動能，反映2025年的持續營收成長及顯著的利潤率擴張。

世界健身-KY董事會通過第4季每股4.11元股利，使2025年現金股利總額達每股5.95元。

世界健身董事長柯約翰表示，2025年對世界健身來說是轉型的一年，專注於高利潤服務及策略性全球擴張，推動顯著獲利成長。展望2026年，世界健身持續加速發展，計畫新增12至15家直營據點，世界健身也將推新產品與服務，包括一對一及小班制的皮拉提斯（Pilates）課程，以及AI驅動的健康管理平台，強化會員體驗。

延伸閱讀

華為2025年營收破4兆元 再創新高

重訓當心運動傷害！健身胸痛竟是胸大肌斷裂 縫合加復健才恢復

AI帶旺、融資需求 國銀外幣放款暴增千億

互動2025年 EPS 5.78元

相關新聞

玉山金控法說會前記者會釋利多 今年現金股利上看每股1.4元

玉山金控今日召開法說會，也是農曆年後第一家召開法說會的金控，玉山金控董事長黃男州在法說會前記者會明確指出，內部已對於今年...

工研院攜東元 攻 MIT 節能

全球80%稀土產能遭高度壟斷，迫使各國重構能源安全防線。工研院鏈結傳恆綠能與東元（1504）集團子公司聯昌，研發具備全球...

永冠爆雷 三措施應變

鑄件大廠永冠-KY（1589）爆發逾10億元公司債（CB）到期無法償還事件，公司昨（23）日召開記者會表示，已啟動三大措...

台新藥拓紐澳眼藥市場

台新藥（6838）昨（23）日宣布，已與澳洲製藥龍頭Arrotex Pharmaceuticals Pty Ltd.簽訂...

保瑞中壢廠升格保稅工廠

保瑞（6472）昨（23）日宣布，旗下CDMO網絡中的中壢廠經臺北關核准登記為保稅工廠，昨日由該關副關務長許志仁率員與保...

和泰車導入 AI 推動轉型

和泰汽車（2207）昨（23）日舉行新春團拜，董事長黃南光表示，新年度積極將AI導入日常工作，以創新思維推動轉型，創造更...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。