中鋼2026年拚穩定獲利

中鋼（2002）昨（24）日舉辦新春開泰祈福典禮，董事長黃建智期許公司團隊拓展更多國內外客戶，發掘出更多隱形冠軍，並提及「穩定獲利」是中鋼今年最重要的目標。

中鋼昨日舉行開工祈福典禮，由董座黃建智親自主持，他看好3月中旬要開的4月及第2季盤價「大有可為」，對後市也持審慎樂觀。

中鋼的新春開泰祈福典禮，由董事長黃建智擔任主典官，並由中鋼企業工會理事長楊乙記及生產部門副總經理周文賢擔任陪典官，率公司各單位主管及工會理監事祈福，祈求新的一年營運順利、產銷暢旺。

黃建智表示，去經歷包括地緣政治、貿易保護等逆風因素疊加影響，鋼鐵業面臨多年來少見的嚴峻考驗，有些因素今年趨於穩定，有些仍會延續，例如美國聯邦最高法院裁定對等關稅失效，但關稅戰不會因此結束，可能變得更加嚴厲，必須緊密觀察。

黃建智也感謝全體員工過去艱辛一年展現的堅強韌性及成果， 例如精緻鋼品去年出貨量約78.7萬公噸，銷售占比11.5%，毛利占比超過九成，顯示產品的VP值確實可力抗鋼市寒冬。

此外，中鋼去年成功促成課徵中國大陸熱軋鋼品反傾銷稅，且低價進口電磁鋼的傾銷調查今年也有進展，不過，他提醒貿易保護救濟是一時的，並非永久萬靈丹，只有不斷提升公司體質，創造以及累積無可取代的價值，才是中鋼要走的「藍海航道」。

黃建智近日觀察日本、韓國及中國大陸的主要鋼廠也推動從「量」轉變為「質」的營運策略，中鋼要快速扣合國際趨勢、國家政策及社會需求，研發生產包括無人機、機器人、電動車、低軌衛星等產業所需要的高品質鋼材，才能在新的變局中勝出。

黃建智期許公司團隊拓展更多國內外客戶，發掘出更多的隱形冠軍，並且提及「穩定獲利」是中鋼今年最重要的目標，即使各種考驗仍在，勉勵全體同仁團結合作迎向新局，創造公司成長動能。