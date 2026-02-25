豐興廢鋼漲價 鋼筋平盤

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

豐興（2015）昨（24）日開出本周新盤，鋼筋平盤、牌價維持在每公噸1.69萬元；廢鋼調漲每公噸200元，廢鋼原牌價每公噸8,400元調漲為8,600元，另外，型鋼平盤，牌價為每公噸2.35萬元。

在原料變化方面，豐興表示，美國大船廢鋼節前無報價，日本2H廢鋼節前也無報價；而美國貨櫃廢鋼節前由每公噸319美元漲至322美元，澳洲鐵礦砂上周則由每公噸100.45美元下跌為97.85美元。

展望鋼筋後市，法人認為，隨著春節假期結束，各地區工地普遍重啟工程趕工進度，豐興、東鋼、海光和威致等鋼廠可望有新單加持，本季營運增溫可期。

同時，國內重大公共工程如台北捷運、萬大線、桃園捷運綠線、淡海大橋、第三液化天然氣接收站工程、鐵路高架化與站體工程、航空城開發案工程、國道橋樑補強工程均如期推動。

電子廠房擴建如台積電、大立光、台達電等擴建廠房工程也正按部就班展開；另外，房市近二年動工的在建個案持續進行中，加上各式社會住宅案相繼推出，對鋼筋需求將能維持穩定增長。

