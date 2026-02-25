世界健身去年第4季超額配息4.11元

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

國內健身連鎖品牌龍頭世界健身-KY（2762）昨（24）日通過2025年合併財報，全年稅後純益達4.09億元、年增16.3%，每股純益3.75元；其中，第4季單季獲利衝高並採超額配息，單季配息率逾268%，驚艷市場。

世界健身-KY去年第4季獲利表現強勁，單季稅後純益1.67億元、年增175.8%，每股純益（EPS）1.53元，董事會並通過第4季擬超額配發4.11元現金股利，其中由盈餘配發約1.37元、資本公積配發約2.73元，單季盈餘配發率約268.71%，並訂於3月12日除息、4月2日發放。合計全年配息約5.95元、創近三年高，盈餘配發率約158.7%。

世界健身指出，公司2025年營運凸顯了會籍費、私人教練課程、特許經營以及全網營運效率方面的強勁動能。每股稅後純益呈現季度持續改善，第4季單季達到1.53元，獲利為12個季度以來新高，反映去年全年營收持續成長，及顯著利潤率擴張。

董事會昨日通過第4季擬配發每股4.11元現金股利，使2025全年現金股利總額達到5.95元，以昨日收盤價78.5元計算，現金殖利率達7.58%。

世界健身董事長柯約翰指出，此股利分配政策，配凸顯了世界健身強勁的門市現金流產生能力，以及穩健的財務狀況，使其在獎勵股東的同時，仍能持續投資於據點擴張、服務創新及國際市場機會。

柯約翰表示，2025年對世界健身來說是轉型的一年，第4季的優異表現為全年的穩健成長劃下完美句點。世界健身專注於高利潤服務及策略性全球擴張，推動了顯著的獲利增長，隨著繼續鞏固在台灣及國際上的地位，對邁入新年度動能充滿信心。

展望2026年，柯約翰說，世界健身已準備好持續加速發展。其中，計畫全台新增12至15家直營據點，鎖定能立即貢獻獲利高潛力地點。

健身 股利

延伸閱讀

年後甩肉啦！專家警告「破除三大迷思」：別卯起來練

「甄嬛傳」馬拉松刷紀錄觀影破千萬！皇上駕崩7.2萬人擠破頭上香

重訓當心運動傷害！健身胸痛竟是胸大肌斷裂 縫合加復健才恢復

舒華拔完智齒臉頰腫成「小松鼠」　Minnie俏皮模仿網瘋傳

相關新聞

中鋼構去年EPS 3.19元 動能穩健

中鋼構（2013）昨（24）日公布去年財報，稅後純益達6.38億元，年增18.3%，每股純益3.19元。董事會並決議擬配...

鈺齊去年EPS 6.05元 訂單增溫

戶外功能鞋製造大廠鈺齊-KY（9802）昨（24）日通過2025年合併財報，全年稅後純益12.13億元、年減11.8%，...

永豐實去年EPS 3.03元 衝刺新品

永豐實（6790）昨（24）日公布2025年財報，去年全年稅後純益為8億元，年增8.1%，每股純益（EPS）為3.03元...

中鋼2026年拚穩定獲利

中鋼（2002）昨（24）日舉辦新春開泰祈福典禮，董事長黃建智期許公司團隊拓展更多國內外客戶，發掘出更多隱形冠軍，並提及...

豐興廢鋼漲價 鋼筋平盤

豐興（2015）昨（24）日開出本周新盤，鋼筋平盤、牌價維持在每公噸1.69萬元；廢鋼調漲每公噸200元，廢鋼原牌價每公...

化工廠跨界 強攻光通訊

光通訊大熱，化工業助陣。輝達下月GTC大會推出神祕晶片，將擴大啟動光通訊CPO應用，以提升算力資料傳輸，而光耦合瓶頸須特...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。