世界健身去年第4季超額配息4.11元

國內健身連鎖品牌龍頭世界健身-KY（2762）昨（24）日通過2025年合併財報，全年稅後純益達4.09億元、年增16.3%，每股純益3.75元；其中，第4季單季獲利衝高並採超額配息，單季配息率逾268%，驚艷市場。

世界健身-KY去年第4季獲利表現強勁，單季稅後純益1.67億元、年增175.8%，每股純益（EPS）1.53元，董事會並通過第4季擬超額配發4.11元現金股利，其中由盈餘配發約1.37元、資本公積配發約2.73元，單季盈餘配發率約268.71%，並訂於3月12日除息、4月2日發放。合計全年配息約5.95元、創近三年高，盈餘配發率約158.7%。

世界健身指出，公司2025年營運凸顯了會籍費、私人教練課程、特許經營以及全網營運效率方面的強勁動能。每股稅後純益呈現季度持續改善，第4季單季達到1.53元，獲利為12個季度以來新高，反映去年全年營收持續成長，及顯著利潤率擴張。

董事會昨日通過第4季擬配發每股4.11元現金股利，使2025全年現金股利總額達到5.95元，以昨日收盤價78.5元計算，現金殖利率達7.58%。

世界健身董事長柯約翰指出，此股利分配政策，配凸顯了世界健身強勁的門市現金流產生能力，以及穩健的財務狀況，使其在獎勵股東的同時，仍能持續投資於據點擴張、服務創新及國際市場機會。

柯約翰表示，2025年對世界健身來說是轉型的一年，第4季的優異表現為全年的穩健成長劃下完美句點。世界健身專注於高利潤服務及策略性全球擴張，推動了顯著的獲利增長，隨著繼續鞏固在台灣及國際上的地位，對邁入新年度動能充滿信心。

展望2026年，柯約翰說，世界健身已準備好持續加速發展。其中，計畫全台新增12至15家直營據點，鎖定能立即貢獻獲利高潛力地點。