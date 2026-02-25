鈺齊去年EPS 6.05元 訂單增溫

戶外功能鞋製造大廠鈺齊-KY（9802）昨（24）日通過2025年合併財報，全年稅後純益12.13億元、年減11.8%，每股純益6.05元。董事會並通過2025年下半年每股擬配發3.1元現金股利，配息率達94.2%。

鈺齊2025年上半年現金股利2元，預訂3月22日為除息基準日，4月16日為現金股利發放日；2025年全年合計配發5.1元現金股利，以昨日收盤價93.9元計算，現金殖利率為5.43%。

鈺齊為落實即時與全體股東共享營運成果的承諾，並彰顯集團健全的財務結構與資金運籌能力，自2020年度起，即堅守每半年配發股利的穩健政策。

鈺齊指出，美國對全球進口商品課徵15%關稅，儘管產經情勢仍存在若干不確定性，但各界風險意識與決策邏輯已逐漸重回理性，大部分品牌客戶下單動能亦見回穩增溫，綜觀各項主、客觀因素，正向看待未來產銷趨勢。