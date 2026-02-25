永豐實去年EPS 3.03元 衝刺新品

永豐實（6790）昨（24）日公布2025年財報，去年全年稅後純益為8億元，年增8.1%，每股純益（EPS）為3.03元。另外，董事會同時通過擬配發現金股利2.65元，配息率為87.4%，以昨日收盤價39元概算，現金殖利率為6.79%。

永豐實日前表示，未來除持續研發新產品外，也將擴大通路布局，並看好旗下潔品系列產品，發展主流需求的品牌，並結合綠色商機，擴大使用者普及率。另外，也將整合兩岸行銷資源、加速擴大潔品銷售，並伺機投資進入其他海外潔品市場。

在新產品策略方面，公司持續布局高端市場，其中「五月花」品牌厚磅產品佔比持續擴大。除市面常見的抽取式衛生紙與廚房紙巾外，永豐實也將針對不同使用場景，開發生活用紙新品類，創造新的消費需求，寄予厚望。