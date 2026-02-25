中鋼構去年EPS 3.19元 動能穩健

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

中鋼構（2013）昨（24）日公布去年財報，稅後純益達6.38億元，年增18.3%，每股純益3.19元。董事會並決議擬配發現金股利2.4元，以收盤價42.35元估算，現金殖利率約5.7%。

展望今年，該公司在建工程鋼結構量逾20萬公噸，將挹注營收與訂單規模維持高檔。

據了解，面對景氣調整、建築市場不確定性等挑戰，但高科技廠房與大型商辦等主力業務仍為中鋼構維持穩健動能，依據該公司財報數據，去年全年營收209.48億元，相較前年的196.95億元，成長6.4%。

獲利方面，繳出全年6.38億元的稅後純益成績單，比前年的5.39億元成長18.3%，每股純益3.19元。

法人指出，根據該公司先前法說會簡報資料顯示，去年1月至9月中鋼構產品結構，大樓結構鋼架達73億元、占比64%，廠房結構鋼架29億元、占25%，其他結構鋼架與鋼品則占比不到10%。

中鋼構 財報

