鈺齊去年下半年每股配息3.1元 配息率94.2%

中央社／ 台北24日電

製鞋廠鈺齊國際（鈺齊-KY）今天表示，鈺齊今天董事會決議2025年下半年度盈餘分配案，每股將配發現金股利3.1元，除息基準日將另行公告。

鈺齊國際表示，2025下半年集團合併營收達新台幣83.95億元，歸屬於母公司稅後淨利為6.61億元，每股稅後盈餘為3.29元，以此推算2025年下半年度配息率達94.2%。2025全年度每股共計將配發5.1元現金股利，維持與2024年相同的水準，全年配息率約84.3%。

另外，在2025年上半年盈餘分配案部分，鈺齊國際經2025年11月6日董事會決議，每股配發現金股利2元。相關除息作業日程，最後買進日為2026年3月13日，除息交易日為3月16日，除息基準日為3月22日，現金股利預計將於4月16日完成發放。

鈺齊國際表示，為落實即時與全體股東共享營運成果承諾，自2020年度起即堅守每半年配發股利穩健政策。

