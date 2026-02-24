中鋼構財報／去年EPS 3.19元 擬配發2.4元現金股利

快訊

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

中鋼構（2013）24日公布去年財報，稅後純益達6.38億元，年增18.3%，每股稅後純益3.19元。董事會並決議擬配發現金股利2.4元，以收盤價42.35元估算，現金殖利率約5.7%。展望今年，該公司在建工程鋼結構量逾20萬公噸，將挹注營收與訂單規模維持高檔。

據了解，面對景氣調整、建築市場不確定性等挑戰，但高科技廠房與大型商辦等主力業務仍為中鋼構維持穩健動能，依據該公司財報數據，去年全年營收209.48億元，相較前年的196.95億元，成長6.4%。

獲利方面，繳出全年6.38億元的稅後純益成績單，比前年的5.39億元成長18.3%，每股純益3.19元。

法人指出，根據該公司先前法說會簡報資料顯示，去年1月至9月中鋼構產品結構，大樓結構鋼架達73億元、占比64%，廠房結構鋼架29億元、占25%，其他結構鋼架與鋼品則占比不到10%。

相較2023至2024年，去年的大樓結構鋼架比重明顯攀升，顯示科技業擴產與企業總部大樓需求帶動訂單結構轉強。符合近年鋼構市場中，晶圓、IC封測、科技倉儲物流以及企業自建辦公大樓成為鋼構主要需求支柱。

市場並認為，中鋼構未來2年內的工程量充足，營運能見度高，尤其大樓鋼構比重高，代表主要客戶多為高單價工程，有助維持毛利表現。

