聯發擬辦理現金減資25% 每股退還股東現金2.5元

中央社／ 台北24日電

老牌紡織廠聯發今天下午召開重大訊息記者會，宣布辦理現金減資，金額約新台幣8.97億元，減資比例25%。聯發集團總經理王豐岳表示，希望藉此調整資本結構，提升股東權益報酬率。

聯發今天董事會決議辦理現金減資，減資金額約8.97億元，將銷除股份約8970萬股，每股退還股東現金2.5元。減資後，公司實收資本額將從目前的35.86億元降為26.89億元。

聯發表示，此次現金減資案將提請股東常會決議通過，並待主管機關核准後，訂定減資基準日與減資換發股票基準日等相關作業事宜。

王豐岳表示，截至去年12月31日止，公司保留盈餘約3.25億元，可用現金約6.23億元，負債比率下降至3.96%，公司整體財務結構健全且資金充足，在保留盈餘及可用資金充足的前提下，希望透過辦理現金減資退還股東股款，減少公司流通在外股數，提高每股盈餘及每股淨值，調整資本結構並提升股東權益報酬率。

聯發表示，預計今年下半年可運用資金及子公司資金匯回後可達11億元，足以支應本次現金減資所需資金，此次辦理現金減資不影響公司財務、業務正常運作，且可優化公司資本結構。

