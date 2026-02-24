玉山金控法說會前記者會釋利多 今年現金股利上看每股1.4元

玉山金控今日召開法說會，也是農曆年後第一家召開法說會的金控，玉山金控董事長黃男州在法說會前記者會明確指出，內部已對於今年現金股利1.3元至1.4元的發放作過模擬，在該區間的股利發放，可兼顧現金股利發放與壽險增資。外界解讀，這意謂今年現金股利至少在每股1.3元以上，甚至可上看1.4元，比起玉山金去年發放現金股利1.2元和0.1元股票股利更好。

對於玉山金與三商壽合併進行，黃男州說明，目前員工安置計畫，每周都持續與工會協商，目前看來，最可能在第三季完成合併。

黃男州也分析股本膨脹對獲利的影響指出，即使股本因此膨脹9%，但今年玉山金獲利成長應會超過9%，尤其經濟成長率的預期已有7%的成長率，因此銀行獲利也相當不錯，這使得獲利、股利不致因為合併而受影響。

黃男州也期許玉山金2.0的推動目標：「最高的山可成為最好的銀行及最好的金控！」包括金控的品牌資源與通路資源、客戶資源共享，作好整合行銷，滿足顧客各方面金融需求，對客戶而言，「最好」的定義就是專業領先，讓客戶第一時間就能想到玉山，而且客戶使用通路時順暢、不會被卡到，且窩心，準度、速度和溫度兼具，並且得到客戶的信任，讓往來更為加深。

玉山金2025年獲利342.9億元，成長31.2%，創下新高。黃男州指出，今年獲利有增加，EPS也有增加，股利也要增加，內部目前的模擬版本，現金股利有可能在1.3及1.4元。股本因為合併而擴大9%，股本合併前1617億，合併之後為1764億元，但不希望未來3年股本不要有任何的膨脹，因為玉山金未來仍要長大，要預留未來的空間，包括希望不要有普通股的現增。

黃男州分析，倘若預留10%、34億的提存，還有308億元可配發股利，以及帳上還有83億保留盈餘，所以有高達390億，接近400億可拿來發股利或增資。他進而指出，假設發放1.3元，就有194億要用來發放股利，發行1.4元，則有210億發現金股利，剩180億可作為壽險現金增資，但壽險現增並不見得要這麼多的錢，所以，只要玉山金獲利提高，現金股利就會提高。