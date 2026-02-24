玻纖布龍頭日東紡飆漲15% 富喬、南亞等股價刷波段新高 還會繼續漲？

玻纖布龍頭日東紡24日盤中大漲15%，再刷新高價位，帶動台股玻纖布族群24日續強，南亞（1303）盤中大漲逾6%，一度攻至89.5元，挑戰90元；台玻（1802）、富喬（1815）盤中強漲逾7%，股價挑戰前高。另外，德宏（5475）衝上漲停板196.5元，創歷史新高。

AI算力需求提升，但AI晶片載板中使用的高階玻纖布產量不夠，儘管日東紡已啟動擴產動作，但擴產緩不濟急，新產能預計2027年才投入運營，且僅能提升約20%。依據日本主要供應商預期，高階玻纖布供應緊俏情況將延續至2027年下半年。日東紡供應的低膨脹係數玻纖布（T-glass）占全球超過90%。

南亞是日東紡合作夥伴，南亞表示，面對高階玻纖布供應吃緊市況，該公司與日東紡合作生產，正按合約規劃進行，未來不排除增產可能性。

法人分析，先進封裝趨勢帶動載板尺寸及層數大幅提升，加上低軌衛星對高頻訊號傳輸要求更加嚴苛，低熱膨脹係數（Low-CTE）、低介電常數（Low-Dk）等成為關鍵規格，高階玻纖布升級為決定算力穩定的戰略物資，價量齊揚將有利南亞等相關供應鏈獲利表現。

除了高階玻纖布大缺貨，一般的電子級玻纖布（E-glass）也持續調漲，漲價周期並由季度縮短至月度。卓創資訊數據顯示，2025年10月、12月及2026年1月、2月，一般的電子級玻纖布已四次漲價。

玻纖布出現類似記憶體的排擠效應，由於部分廠商將產能從傳統E-glass轉向需求更旺盛的低介電玻纖布，加劇一般電子級玻纖布的供應缺口。

法人表示，富喬的Low Dk、Low CTE等產品產能營收比重，將由2025年底的45％，到2026年提升至60％。Low Loss等級（M6）產品在E-glass的應用可能受高階材料排擠，部分E-glass產品也有漲價可能。

在產品供不應求和報價持續上漲之下，玻纖布族群股價持續向上推升，台玻盤中強漲7%，富喬、南亞、建榮（5340）大漲逾6%，德宏則漲停鎖死，創下歷史新高。