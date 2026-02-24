寶雅營業利益率強彈、財報優於預期 股價一度攻頂逼500元大關

寶雅（5904）2025年財報出爐，營業利益率15.3%，攀升至六年新高，稅後純益31.43億元，年增12.1%，每股盈餘（EPS）29.54 元，不僅再創歷史新高並連續三年刷新紀錄，第4季EPS 8.98元亦創下單季歷史新高，激勵股價飛奔，盤中一度攻上漲停來到498元，兵臨500元大關，股價來到七個月新高價。

寶雅董事會通過2025年全年合併營收253.2億元，年增7.2%、毛利率45.2%，營業利益38.75億元，年增12.4%，稅後純益31.43億元，年增12.1%，每股盈餘（EPS）29.54 元。從寶雅第4季財報來看，單季營收為65.79億元，季增2.8%，年增9.6%；營業毛利為31.33億元，毛利率為47.6%；營業利益為11.79億元，營業利益率17.9%，創下新高紀錄，年成長2.6%；第4季稅後純益9.56億元，年增27.2%，單季每股純益為8.98元，創下單季歷史新高。

寶雅表示，營業利益率的提升主要來自展店效益推升營收規模，同時持續導入數位化與資訊設備管理，強化營運效率，帶動整體獲利表現。

寶雅亦決議配發去年度現金股利，每股發放25.5元，創下歷年配發之最，配發率達86.3%。以24日收盤價458元估算，股息殖利率5.6%。

同時，寶雅通過公司章程修訂案，將每股面額自10元調整為1元，變更後發行股數將由原本1.06億股調整為約10.64億股，股東持股比率與權利義務完全相同。相關議案將提報5月19日舉行的股東常會討論，後續並將送主管機關辦理變更登記。

寶雅表示，辦理股本結構調整，主要目的為提升公司股票的流動性與市場交易活絡度，期望增加市場的能見度。

寶雅去年展店大爆發，12月單月新開19家店，第4季開了35家店，截至2025年底店數規模來到470家店。展望2026年寶雅門市數可望突破500店大關。公司亦自今年1月起調整第一線門市正職與兼職人員薪資，平均調幅約3~3.4%。