快訊

明起多波鋒面快閃晴雨涼暖交替 吳德榮：228連假降雨擴大

獨／打瘦瘦針釀眼出血？ 醫揭62歲男左眼「全黑」：幾近失明

中鴻加強產銷布局

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

中鴻（2014）昨（23）日開工祈福，董事長朱敏表示，面對全球關稅變局與產業挑戰，中鴻將勇於應變，精準掌握市場契機，加強產銷布局、降低成本，全力衝刺營運表現。

朱敏指出，金開年，祈願新的一年營運順遂、生產穩定、業績長紅，歡喜迎接金馬年，為股東、客戶與員工創造最大價值。

法人表示，中鴻是中鋼集團重要子公司，在國內鋼鐵市場占有舉足輕重地位，其強大的集團垂直整合與原料支撐，成為中鴻最大的競爭優勢。

主因在於鋼鐵產業中，料源決定營運的穩定性與成本競爭力，中鴻所需扁鋼胚半成品原料主要由中鋼及日本制鐵供應，相較於其他獨立單軋廠需在國際現貨市場尋覓料源，中鴻能獲得更穩定的供應量與議價空間。

此外，中鴻具生產規模與靈活的產線配置，有完整的熱軋、冷軋、鍍鋅及鋼管產線，能同時提供熱軋、冷軋等原料給裕鐵、燁輝、盛餘等單軋廠，扮演國內重要的鐵源供應角色。

中鴻 市場

延伸閱讀

金馬年首周22檔台股ETF除息 有4檔年化配息率逾10%

中鴻鋼鐵23日開工祈福 董事長朱敏全力衝刺績效

金馬年紅包放大術 這檔半導體ETF跟著熱門題材賺、年化配息衝12%

台積ADR封關期間漲逾2%…台股金馬年開紅盤 蓄勢衝關34K

相關新聞

工研院攜東元 攻 MIT 節能

全球80%稀土產能遭高度壟斷，迫使各國重構能源安全防線。工研院鏈結傳恆綠能與東元（1504）集團子公司聯昌，研發具備全球...

永冠爆雷 三措施應變

鑄件大廠永冠-KY（1589）爆發逾10億元公司債（CB）到期無法償還事件，公司昨（23）日召開記者會表示，已啟動三大措...

台新藥拓紐澳眼藥市場

台新藥（6838）昨（23）日宣布，已與澳洲製藥龍頭Arrotex Pharmaceuticals Pty Ltd.簽訂...

保瑞中壢廠升格保稅工廠

保瑞（6472）昨（23）日宣布，旗下CDMO網絡中的中壢廠經臺北關核准登記為保稅工廠，昨日由該關副關務長許志仁率員與保...

和泰車導入 AI 推動轉型

和泰汽車（2207）昨（23）日舉行新春團拜，董事長黃南光表示，新年度積極將AI導入日常工作，以創新思維推動轉型，創造更...

中鴻加強產銷布局

中鴻（2014）昨（23）日開工祈福，董事長朱敏表示，面對全球關稅變局與產業挑戰，中鴻將勇於應變，精準掌握市場契機，加強...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。