東陽元月稅前獲利大躍進

汽車零組件大廠東陽（1319）昨（23）日公布1月自結合併稅前盈餘5.59億元，每股稅前盈餘0.95元，較去年同期成長21%，更創十個月來單月獲利新高紀錄，旺季需求維持熱絡。

此外，業內認為，隨著關稅不利因素逐漸排除，汽車零組件旺季效應將更加明顯，後市需求看旺，對東陽為首的汽車零組件大廠將有正面加分作用。

東陽指出，自2025年4月起，東陽所屬的汽車零組件產業在232條款25%及原關稅2.5%疊加後，銷美關稅高達27.5%，相對日、韓、歐僅15%，對企業經營是一大衝擊和考驗。更在去年第4季開始，因為傳出汽車零組件的關稅稅率有望調降，客戶端下單趨於保守，影響去年年底的旺季表現。

但事實上，部分客戶的訂單在去年年底開始積極下單，主要是台灣汽車零組件的關稅調降在即，冬天又是北美汽車零組件的傳統旺季，再加上暴風雪帶來強勁需求，使得通路端的庫存已不足，再加上需求強勁，部分客戶已按捺不住，積極下單，評估加上二個月的船期，抵美之後，可能關稅已經調降，因而在元月開始觀望氛圍獲得改善。

展望今年整體市場，東陽認為今年情況轉趨樂觀，隨著關稅議題底定，客戶下單更明確。東陽為滿足市場成長需求，原訂新廠建設計劃不變，加速推進科工、七股建廠，並開始啟動新市建廠規劃，持續強化產品力與創新技術，建立無法被取代的核心競爭力，拉大與競爭者的距離。

東陽公司認為，國際地緣政治、全球經貿環境與政策變數仍在，但產業發展終將回歸基本面，重回穩健成長軌道，東陽全力為未來三至五年成長動能做好準備，積極擴增產能、開發新的產品與項目，以對應市場上的剛需。

至於美國海關與邊境保護局（CBP）宣布，將於美國東部時間周二凌晨零時起停止徵收依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）開徵的關稅。這項大利多對台灣汽車零組件的影響，東陽低調表示，希望確定實行，對產業將是重大的好消息。