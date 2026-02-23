中砂半導體材料廠業績創新高 股價盤中攻上漲停

快訊

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導
中砂董事長林伯全。記者鐘惠玲／攝影
再生晶圓暨半導體材料廠中砂（1560）去年業績創新高，今年展望仍佳，23日盤中股價攻上漲停。

中砂今年旗下鑽石碟、再生晶圓等正持續擴產，法人看好在新產能開出帶動下，今年業績增幅可上修為15％至20％，營收將達90多億元規模，離百億元大關已不遠，並可望連三年營收改寫新猷。

中砂目前有鑽石碟、晶圓再生、傳統砂輪等三大業務，該公司指出，今年的業績主要成長動能應來自於鑽石碟與晶圓再生業務，其中鑽石碟的成長力道可能最強。

中砂鑽石碟業務正進行擴產，去年底鑽石碟月產能已達5萬顆，預計今年月產能將擴至6萬顆。該公司既有廠區面積的鑽石碟月產能最多可擴至10萬顆，由於客戶需求持續強勁，預計幾年後可能就不敷使用，因此也正在規畫要更新廠房，以滿足產能持續擴大的需求。

另外，中砂晶圓再生業務也正在擴產，既有12吋再生晶圓月產能已達33萬片，並持續滿載，原本規畫今年第3季月產能會增至40萬片，但正加緊趕工，希望提前於第2季末就能開出，以因應客戶端迫切的需求。

