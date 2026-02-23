東陽：1月稅前獲利創10個月高點 關稅議題無影響

快訊

中央社／ 台北23日電

汽車零配件廠東陽今天公布1月自結稅前淨利新台幣5.59億元，較2025年同期成長21%，創10個月來單月獲利高點，單月每股稅前純益0.95元，東陽表示，旺季需求維持熱絡。

觀察關稅變數，東陽說明，原本銷美關稅高達27.5%，後來降低，儘管目前關稅有新變化，但東陽未受影響，客戶下單將可更明確，為滿足市場成長需求，原訂新廠建設計劃不變，加速推進台南科工和七股建廠，並開始啟動台南新市建廠規劃。

展望未來營運，東陽指出，國際地緣政治、全球經貿環境與政策變數仍在，預期產業發展終將回歸基本面，重回穩健成長軌道，東陽全力為未來3至5年成長動能做好準備。

美國最高法院20日裁定，總統川普在2025年實施廣泛的全球性關稅無效，川普在最高法院裁定後立即簽署一項公告，援引另外法條對全球各國徵收10%進口關稅；不過川普再發文宣布，將把全球關稅提高至15%，未來幾個月，川普政府將發布全新且符合法律規範的關稅。

行政院副院長鄭麗君於21日表示，2024年占台灣輸美金額76%的項目，屬於適用232條款已調查或正在調查中的範圍，對台灣經濟發展至關重要。歷經前階段談判，台美已洽簽台美投資合作MOU（合作備忘錄），談判團隊達成232條款各項關稅最惠國待遇的目標，不受此次美國最高法院判決影響，預期將具體助益降低相關產業衝擊。

