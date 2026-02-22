快訊

綠色產品 躍投資顯學

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

在全球品牌強化永續供應鏈、並重新調整機能商品線之際，具有技術含量且已取得實質訂單的紡織廠，成為市場關注的焦點。在回收材料方面，遠東新（1402）布局最完整，綠色產品占比已突破三成。

回收材料放量、機能布需求回溫，以及循環再生技術加速商用化，是今年紡織族群最具能見度的三大方向。法人認為，具備差異化技術並已有品牌端下單的企業，有望率先迎來營運與評價的雙重修復。

遠東新回收聚酯纖維取得2026世界盃足球賽綠色球衣訂單，目前針對大型賽事相關物料已開始出貨，量能將於今年持續反映。此外，公司與法國回收科技廠Carbios及Salomon合作，生物法回收聚酯鞋材已成功量產，並導入Salomon溯溪鞋中底，循環材料商用速度明顯加快。

新纖則以 T2T（Textile-to-Textile）化學回收技術切入國際供應鏈，已承接世足賽周邊近2,000噸纖維訂單，並已於2025年底交貨。此外，新纖與賽拉尼斯（Celanese）合作的新型聚酯彈性纖維將於5月投產，年產能600噸，已與國際運動品牌洽談訂單，未來將逐步進行二期及三期計畫。新纖強調，聚酯市況雖不佳，但電子材料、工程塑膠及循環纖維將是未來成長主軸。

在機能與高技術門檻產品方面，佳和受惠品牌端遞延訂單回流及車用材料需求改善，機能布與複合性材料出貨動能提升，帶動近期營收表現。

新纖 遠東新 商品

相關新聞

艾美特突圍 三面進擊

家電大廠艾美特-KY（1626）受制於大陸內需消費力道疲軟，年營收已連四年失守百億元大關。為突破逆境，艾美特定下「三箭齊...

紡織廠 擴大高毛利產線

面對關稅戰、高成本、人工上漲與東南亞供給快速開出等壓力，國內主要紡織廠紛紛啟動「去中低階化」策略，強調機能面料、永續材料...

綠色產品 躍投資顯學

在全球品牌強化永續供應鏈、並重新調整機能商品線之際，具有技術含量且已取得實質訂單的紡織廠，成為市場關注的焦點。在回收材料...

藥華藥 新藥攻日報捷

藥華藥（6446）昨（22）日宣布，日本厚生勞動省已核准新藥Ropeginterferon alfa-2b（Ropeg）...

航空四雄元月營收下滑 預期春節連假推升本月表現

航空四雄昨（10）日公布元月營收，受到去年農曆年落在元月影響，華航、長榮航、星宇航空及台灣虎航元月營收都不如去年同期；不...

長榮、萬海1月營收月增年減 航運業元月需求轉淡價量下滑

指標航運、物流業者昨（9）日公告元月營收，其中，長榮海運單月合併營收為318.99億元，月增3.88%、年減24.5%；...

