綠色產品 躍投資顯學

在全球品牌強化永續供應鏈、並重新調整機能商品線之際，具有技術含量且已取得實質訂單的紡織廠，成為市場關注的焦點。在回收材料方面，遠東新（1402）布局最完整，綠色產品占比已突破三成。

回收材料放量、機能布需求回溫，以及循環再生技術加速商用化，是今年紡織族群最具能見度的三大方向。法人認為，具備差異化技術並已有品牌端下單的企業，有望率先迎來營運與評價的雙重修復。

遠東新回收聚酯纖維取得2026世界盃足球賽綠色球衣訂單，目前針對大型賽事相關物料已開始出貨，量能將於今年持續反映。此外，公司與法國回收科技廠Carbios及Salomon合作，生物法回收聚酯鞋材已成功量產，並導入Salomon溯溪鞋中底，循環材料商用速度明顯加快。

新纖則以 T2T（Textile-to-Textile）化學回收技術切入國際供應鏈，已承接世足賽周邊近2,000噸纖維訂單，並已於2025年底交貨。此外，新纖與賽拉尼斯（Celanese）合作的新型聚酯彈性纖維將於5月投產，年產能600噸，已與國際運動品牌洽談訂單，未來將逐步進行二期及三期計畫。新纖強調，聚酯市況雖不佳，但電子材料、工程塑膠及循環纖維將是未來成長主軸。

在機能與高技術門檻產品方面，佳和受惠品牌端遞延訂單回流及車用材料需求改善，機能布與複合性材料出貨動能提升，帶動近期營收表現。