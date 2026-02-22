快訊

藥華藥 新藥攻日報捷

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

藥華藥（6446）昨（22）日宣布，日本厚生勞動省已核准新藥Ropeginterferon alfa-2b（Ropeg）之高劑量給藥方案納入仿單。

臨床數據顯示，Ropeg高劑量方案可大幅縮短達到目標劑量的時間、加速達到治療目標，本次獲准納入仿單預期將有助提升Ropeg日本市場滲透率與出貨量，成為推動日本營運加速成長的重要動能。

藥華藥指出，Ropeg於2023年3月獲日本核准用於治療對現有治療方式效果不足、或不適用之成人真性紅血球增多症（PV）患者，建議的用法用量係以100微克為起始劑量，每兩周增加50微克，劑量最高可達500微克。

此次核准新增之高劑量給藥方案，將起始劑量調整為250微克，兩周後提高至350微克，再經兩周達至目標劑量500微克，之後維持每兩周施打一劑。依此給藥設計，最快僅需四周即可達到目標劑量。

