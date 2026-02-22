紡織廠 擴大高毛利產線

面對關稅戰、高成本、人工上漲與東南亞供給快速開出等壓力，國內主要紡織廠紛紛啟動「去中低階化」策略，強調機能面料、永續材料與品牌直供，強化毛利率合理性，包括儒鴻（1476）、聚陽、遠東新都有動作。

在高值化策略方面，以儒鴻、聚陽等大型成衣廠為例，儒鴻靠著機能布、彈性針織，以及布料、成衣垂直整合供應鏈，持續擴大高毛利的新產品線，新產品占比目前約15%，目標逐步拉升至20%。

儒鴻指出，新品較能反映價格，將有助支撐2026年ASP（平均售價）續揚。在垂直整合策略方面亦持續推進，垂直整合占比已由2024年不到四成，提升至2025年40%以上，營收結構持續調整。

2026年各家紡織業者的競爭力布局方向朝向價值化。法人指出，紡織供應鏈在疫情後的再分配並未結束，品牌商回頭找台廠，重點不再是低價，而是是否能提供「生產＋設計＋永續」一條龍能力，成為今年紡織股優勝劣敗的判斷依據。

全球紡織景氣歷經關稅壓力後，今年在世足相關需求帶動下逐步回暖，品牌商補庫動能也同步回升，但採購策略在「快反應」、「減碳要求」與「供應鏈整合」已取代單純比價，成為新一輪合作關係的標準。

在品牌端競爭加速「去中低階化」之際，聚陽的優勢並不僅止於生產規模，而是更進一步透過科技與時尚的跨界整合，強化與客戶的黏著度。像是日前攜手資策會與錼創科技，將Micro LED透明顯示器導入倫敦時裝周，不僅使台灣設計能量在國際市場可視度大增，也使聚陽在供應鏈中扮演的角色從「製造」進化為「產品概念與展示的一環」。

在永續商品線方面，遠東新的綠色營收比重已突破三成，並同步推進中國大陸、菲律賓等地的回收聚酯與綠材產能擴建，搭配綠色資本支出擴大，目標2030年將溫室氣體排放、綠色產品與綠色原料占比三項指標全面提升到五成。興采則透過自製比率與材料技術的提升切入高質化市場，包括單層結構、咖啡紗、化學循環、水性PU與超輕量防水透濕等五大關鍵技術，藉此建立產品差異化，強化在永續與機能高端市場的競爭力。

成衣端除了機能化，品牌直供模式也是提高競爭力的方式。