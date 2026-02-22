快訊

艾美特突圍 三面進擊

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

家電大廠艾美特-KY（1626）受制於大陸內需消費力道疲軟，年營收已連四年失守百億元大關。為突破逆境，艾美特定下「三箭齊發」策略，目標透過內銷跨足非家用領域、外銷版圖延伸至東南亞，以及強化跨境電商自有品牌布局，並同步精進資產活化效益。

艾美特指出，大陸內銷目前貢獻營收約55%，核心產品雖以家用風扇與電暖器為主，但在家電市場低價競爭的內捲壓力下，策略已轉向開發商用、工業及農畜業風機等非家用領域。

其中，切入四年的建築新風系統年營收已達人民幣1.2億元，近期更進軍畜牧業通風設備，已邁入送樣試產階段。此外，針對戶外需求推出的移動冰箱及露營空調，亦成為挹注營運動能的新兵。

外銷代工部分，艾美特指出，目前占比約45%，過去高度集中於日、韓市場，惟近兩年積極開拓東南亞有成，目前歐洲、北美及東南亞市場已占整體外銷比重約15%。艾美特並於兩年前啟動跨境電商模式，經營北美自有品牌，試圖透過通路轉型縮減虧損並提升獲利空間。

業外收益方面，艾美特深圳舊廠都更後的辦公大樓，扣除部分自用外，每年可貢獻約新台幣8,000萬元租金收入。隨去年12月深圳地鐵羅租站通車，縮短至市區通勤時間，帶動周邊租金上漲約三成。該物業租約設有每三年調漲3%至5%機制，租約到期後，有望進一步調升租金，有助穩定業外獲利。

