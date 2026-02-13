台新新光金壓軸報喜！元月大賺88億元、EPS 0.35元 創歷史新高

快訊

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

台新新光金控（2887）壓軸公布1月自結稅後淨利約88.2億元，較去年同期成長454%，每股稅後淨利(EPS)為0.35元，創歷史新高。公司依國際財務報導準則第3號(IFRS 3, 企業合併)規定，於合併時須對原新光金控各子公司部分資產負債之公允價值重新衡量，並以此作為金控合併時之新金控帳面價值以進行後續會計處理，與原新光金控各子公司個體財務報表之帳面基礎不同，此企業合併會計處理之相關影響數係反映於金控層級之自結損益。

企業合併會計調整項目包括：可辨認無形資產攤銷、金融資產攤銷、投資成本、避險成本差異調整、投資性及自用不動產認列折舊費用、保險負債攤銷等。惟，該金額截至目前為止僅係初步認定，其衡量期間依IFRS 3規定最多為自收購日起一年內，最終將依外部專家所出具之報告作為評估依據。

各子公司獲利概述如下：

新光人壽1月合併稅後淨利53.2億元。本月之強勁獲利表現，係由制度轉型、業務綜效與市場操作三大動能共同支撐。在IFRS 15框架下，資產管理服務收入及其他營業成本兩項綜合檢視，因投資合約佣金規則之調整，對既有合約產生一次性影響；同時，銜接 IFRS 17導向以價值為核心的經營模式，使合約服務邊際（CSM）能穩定釋放利潤。本月新契約保費收入達203億元，年增191%，創歷史新高，可持續厚實本公司CSM。

此外，投資團隊隨市場波動，在金融市場高位實現金融商品之資本利得，配合資產負債表的結構優化，有效提升了整體資本效率與股東回報。

台新銀行1月稅後淨利23.1億元，較去年同增加44%，續創歷年同期新高，主要受惠於利息淨收益增加30%；淨手續費收入較去年同期成長37%，其中信託業務淨收益增加52%；保險佣金手續費淨收益增加30%。截至1月底逾放比為0.14%，備抵呆帳覆蓋率為914.06%，資產品質良好。

新光銀行1月稅後淨利8.4億元，創歷年同期新高，稅後淨利較同期成長49%，淨手續費收入較去年同期成長47%，主要受惠於保險與基金等財富管理商品銷量動能強勁，財管收益續創新高。另資產品質方面持續維持穩健，截至1月底逾放比為0.12%，備抵呆帳覆蓋率為1,034%。

台新證券1月稅後淨利8.1億元，相較上月及去年同期獲利大幅增加，主係證券市場指數上漲且市場交易熱絡，致經紀業務成長相關手續費收入增加，以及營業證券處分與評價利益增加。

元富證券1月稅後淨利10.3億元，相較上月及去年同期獲利增加，主係證券市場指數上漲且市場交易熱絡，經紀手續費收入增加；另自營操作得宜，投資收益增加。

