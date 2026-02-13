凱基金元月賺56億元、EPS 0.33元 調整後獲利達百億創單月新高

凱基金控（2883）13日公布1月自結財務數據，單月稅後獲利為56.45億元，每股盈餘0.33元；因凱基人壽今年起適用IFRS 17新會計準則，獲利不再加計FVOCI（Fair Value through Other Comprehensive Income）股票處分利益；若加計FVOCI股票處分利益，金控調整後獲利為100.4億元，創單月獲利歷史新高，年成長率超過170%。FVOCI股票處分損益不計入當期損益，直接反映於保留盈餘，但仍屬可供分配之盈餘。

凱基金控表示，集團已展現「多箭齊發」的強勁態勢。凱基銀行1月稅後獲利8.2億元，年增13%，受惠於放款擴張及利差走升支撐下，淨利息收益穩定成長，加上聚焦財富管理業務發展，手續費收入維持高速成長展現強勁動能，成為推升銀行獲利的重要驅動力；1月份台股交投熱絡走勢強勁，單月指數上漲3,100點，單月平均日成交量高達9,799億元，凱基證券則把握台股價量齊揚契機，帶動經紀、財管、自營與承銷業務全面成長，1月稅後獲利28.18 億元，年成長達 300%。兩家子公司1月份獲利雙雙創歷史新高，奠定金控配發股息來源的堅實基礎。

壽險方面，凱基人壽因應IFRS 17，聚焦長年期與保障型商品，強化合約服務邊際（CSM；Contract Service Margin）存量，並以外幣及投資型商品作為年度銷售主軸，1月份新契約保費收入達97億元，較去年同期成長65%，不但創下近五年新高，更帶動新契約CSM年增13%。在精準資產配置及台股走強帶動下，凱基人壽1月稅後獲利24.51億元，另FVOCI股票處分利益稅後金額約42.66億元，合計為67.17億元，約為去年同期之2.9倍，獲利表現大幅躍升。

凱基投信推出的凱基台灣 TOP 50 ETF（009816），為全台首檔具「股息自動再投入」 機制的台股ETF，瞄準台股50強企業成長性。自2月3日掛牌至2月11日封關前，連續七個交易日成交量居冠，基金規模已來到264億元，廣受市場關注成為投資人參與台股成長的首選。

中華開發資本與水木資本共同管理的「水木開發基金」去年底完成最終輪募資關帳，基金規模逾33億元，獲多家半導體上市櫃企業注資，聚焦北美矽谷與台灣新創，強強聯手在產業網路、技術評估與跨境投資上，協助台灣產業在全球深科技浪潮中持續提升價值主張及競爭力。

凱基金控強調2026年開年就展現強勁的成長動能及企圖心，展望未來，將全面落實ONE KGI策略，發揮集團跨子公司協同綜效，透過強化全方位財富管理與資產配置優勢，陪伴客戶成長，續創長期永續的獲利新里程。