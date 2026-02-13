國泰金1月大賺146億元 EPS 0.99元勇奪金控單月獲利王

國泰金控（2882）2026年1月稅後淨利達146.1億元，EPS 0.99元。勇奪單月金控獲利王。各子公司核心業務動能強健，獲利表現亮眼，其中國泰世華銀行、國泰證券及國泰投信稅後淨利皆創下單月新高。

各子公司獲利表現詳細說明如下：

國泰人壽獲利表現強健：自2026年起保險業正式實施IFRS17&TIS，國泰人壽董事會亦已決議於1月1日起適用AC債券匯率攤銷法，依前述會計新制，國泰人壽1月稅後淨利86.5億元，單月獲利表現強健，主要反映過往厚實CSM之穩定攤銷、經常性收益挹注，以及接軌後負債利息成本顯著下降所帶來之利差貢獻。1月新契約合約服務邊際(CSM)年成長超過30%，單月貢獻達100億元，初年度保費(First Year Premium)及初年度等價保費(First Year Premium Equivalent)分別為368億元及79億元，均維持強勁增長態勢。展望順利接軌後，結合保險本業及投資良好動能，加以匯率評價新制更契合保險業經營特性並有助強韌體質，可望體現更具穩健性之財務結構及經營表現。

開年迄今受Fed獨立性擔憂、地緣政治風險升溫及AI投資支出疑慮影響，金融市場波動升高。正式接軌後，國泰人壽財務面利息收入持續增長，負債利息成本明顯下降，加以於今年1月1日起適用匯率會計新制，針對AC債務工具且未指定外幣風險避險者採用匯率攤銷法，可望有效降低避險成本負擔，並緩和短期匯兌波動之干擾，有利整體損益表現更趨平穩。截至1月底，外匯價格變動準備金累積餘額逾1,150億元，國泰人壽將持續厚實外匯價格準備金外，邁入新雙I時代，亦將專注於優化財務體質與資本韌性，增進資產負債管理，以確保面對國際金融環境的挑戰，保持穩健與永續經營。

保險業務方面，1月初年度保費收入持續穩居業界第一，整體亦較去年同期成長107%，其中投資型商品銷售動能明顯提升，新契約保費收入達296億元，較去年同期大幅成長198%，主要受惠Fed重啟降息循環及全球股市表現走強，國泰人壽順勢推動多元創新的投資型保單，並適時結合新類全委帳戶募集，滿足不同客群的資產增值與保障需求；另A&H商品銷售動能亦維持穩定，單月初年度保費收入達10億元，年成長26%。回顧2025年營運成果，國泰人壽推動健康險全外溢化策略，銷售量與新契約件數雙雙奪冠，顯示外溢保單受到民眾青睞，帶動全年外溢保單新契約保費收入再創新高，達348億元，年成長95%。

國泰世華銀行單月獲利突破新高：國泰世華銀行1月稅後淨利51.3億元，年成長21%，受惠放款動能強健，降息影響使外幣資金成本下降，推升淨利收呈雙位數成長；手續費收入方面，信用卡小樹點兌換率提升，惟保險與基金等財富管理商品銷量成長，帶動財富管理手續費收入增長，整體淨手收表現維持穩健。主力信用卡產品CUBE卡新戶增加，累計流通卡數超過600萬張，動卡率表現良好。截至1月底逾放比率為0.16%，備抵呆帳覆蓋率為1,032%，資產品質維持穩健。

國泰產險簽單保費持續成長、獲利穩健：國泰產險1月稅後淨利3.3億元，業務方面，持續關注客戶保險需求、服務體驗並優化商品，累積集團通路與數位通路客戶，1月簽單保費40.3億元，年成長5%，車險及健傷險簽單保費分別年成長15%及23%，優於市場表現；風險管理方面，秉持質量並重、重視各類風險評估，各險商品損失率穩定良好；財務投資方面，投資團隊面對近期市況波動可能加劇，動態調整投資布局，以兼顧投資獲利與風險控管。除持續精進業務布局與商品競爭力外，國泰產險亦積極發展AI技術，涵蓋風險預測、理賠服務等，深化與客戶的長期連結，榮獲「商周AI創新百強」優選獎肯定。

國泰證券單月獲利創歷史新高：國泰證券1月稅後淨利7.7億元，單月獲利創歷史新高，主要受惠台股市場交易活絡，1月上市櫃日均量攀升至9,799億，並有9個交易日成交量突破1兆，刷新市場新紀錄。國泰證券把握市場機會，以「數位經營」作為核心驅動力，致力於提供客戶完善的數位投資理財服務體驗。1月台股經紀市占率達4.62%，創歷史新高；複委託成交量亦較去年同期成長超過一倍。國泰證券將持續透過創新服務賦能客戶體驗，1月國泰證券運用AI技術領先業界首創「庫存管家」服務，協助投資人更有效率地掌握庫存狀況，開創全新的數位服務體驗，朝成為投資人首選券商邁進；同時，國泰證券也將在審慎風控的前提下，穩定推動自營及承銷業務發展，帶動整體財業務表現持續向上。

國泰投信資產規模穩健成長，單月獲利創新高：國泰投信1月稅後淨利3.2億元，年成長18%，總管理資產規模為新台幣2.5兆元，較去年同期成長10%。1月全球主要指數普遍上漲，標普500、Nasdaq、台股持續創高，顯示市場在地緣政治風險下仍呈現韌性；產業方面，記憶體一枝獨秀，帶動費城半導體表現亮眼，國泰費城半導體ETF（00830）受投資人青睞，規模突破400億元大關，代表台灣科技龍頭的國泰台灣科技龍頭ETF（00881）規模亦突破800億元；債市表現在新任聯準會主席變數下，投資人則呈現觀望態勢。