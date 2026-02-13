國泰金控1月稅後純益146.1億元 EPS達0.99元

國泰金控（2882）2026年1月稅後純益達146.1億元，EPS每股0.99元，今年因壽險業接軌IFRS 17，股票處分損益不計入獲利，若計算股票處分損益則有破200億元。各子公司業務動能強健，國泰世華銀行、國泰證券及國泰投信稅後淨利皆創下單月新高。

國泰人壽獲利表現強健，今年起保險業正式實施IFRS17 & TIS，1月稅後純益86.5億元，主要來自過往累積厚實CSM之穩定攤銷、經常性收益之挹注，以及接軌後負債利息成本顯著下降所帶來之利差貢獻。1月新契約合約服務邊際（CSM）年成長超過30%，單月貢獻達100億元，FYP及FYPE分別為368億元及79億元，均維持強勁增長態勢。

在避險成本方面，今年1月1日起適用匯率會計新制，針對AC債務工具且未指定外幣風險避險者採用匯率攤銷法，可望有效降低避險成本負擔，緩和短期匯兌波動之干擾，有利整體損益表現更趨平穩。截至1月底，外匯價格變動準備金累積餘額為1,167億元。

國泰世華銀行1月獲利突破新高，單月稅後純益51.3億元，年成長21%。主要受惠於放款動能強健，降息影響使外幣資金成本下降，推升淨利收呈雙位數成長；手續費收入方面，信用卡小樹點兌換率提升，惟保險與基金等財富管理商品銷量成長，帶動財富管理手續費收入增長，整體淨手收表現維持穩健。截至1月底逾放比為0.16%，備抵呆帳覆蓋率為1,032%，資產品質維持穩健。

國泰產險1月稅後淨利3.3億元，業務方面，持續關注客戶保險需求、服務體驗並優化商品，累積集團通路與數位通路客戶，1月簽單保費40.3億元，年成長5%，車險及健傷險簽單保費分別年成長15%及23%，優於市場表現；風險管理方面，秉持質量並重、重視各類風險評估，各險商品損失率穩定良好；財務投資方面，投資團隊面對近期市況波動可能加劇，動態調整投資布局，以兼顧投資獲利與風險控管。除持續精進業務布局與商品競爭力外，國泰產險亦積極發展AI技術，涵蓋風險預測、理賠服務等，深化與客戶的長期連結，榮獲「商周AI創新百強」優選獎肯定。

國泰證券1月稅後淨利7.7億元，單月獲利創歷史新高，主要受惠台股市場交易活絡，1月上市櫃日均量攀升至9,799億，並有9個交易日成交量突破1兆，刷新市場新紀錄。國泰證券把握市場機會，以「數位經營」作為核心驅動力，致力於提供客戶完善的數位投資理財服務體驗。1月台股經紀市占率達4.62%，創歷史新高；複委託成交量亦較去年同期成長超過一倍。國泰證券將持續透過創新服務賦能客戶體驗，1月國泰證券運用AI技術領先業界首創「庫存管家」服務，協助投資人更有效率地掌握庫存狀況，開創全新的數位服務體驗，朝成為投資人首選券商邁進；同時，國泰證券也將在審慎風控的前提下，穩定推動自營及承銷業務發展，帶動整體財業務表現持續向上。

國泰投信1月稅後淨利3.2億元，年成長18%，總管理資產規模為新台幣2.5兆元，較去年同期成長10%。1月全球主要指數普遍上漲，標普500、Nasdaq、台股持續創高，顯示市場在地緣政治風險下仍呈現韌性；產業方面，記憶體一枝獨秀，帶動費城半導體表現亮眼，國泰費城半導體ETF（00830）受投資人青睞，規模突破400億元大關，代表台灣科技龍頭的國泰台灣科技龍頭ETF（00881）規模亦突破800億元；債市表現在新任聯準會主席變數下，投資人則呈現觀望態勢。