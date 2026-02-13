合庫金元月獲利近20億元 年成長32%迎開門紅

快訊

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

合庫金（5880）自結1月合併稅後純益為19.88億元，較去年同期15.07億元，增加4.81億元，大幅成長31.92%。開年迎來開門紅。EPS為0.12元。

子公司方面，獲利主體合庫銀行1月合併稅後純益17.19億元，較去年同期14.66億元，增加2.53億元或成長17.26 %；主要動能來自利息及手續費淨收益基本盤增加挹注。另合庫人壽自今年1月起，適用新會計準則，由於歷年房貸壽險銷售表現良好，合約服務邊際（CSM）累積與攤銷狀況穩定，加上今年1月份台股表現亮眼，帶動投資收益，本月單月稅後純益達1.73億元。

合庫證券稅後純益2.14億元，較去年同期大幅成長，1月台股迎來大行情，主要包括經紀及自營業務皆受惠。

合庫金 台股

