亞德客擬配息28.5元
氣動元件龍頭廠亞德客-KY（1590）董事會昨（12）日承認2025年合併財報，每股稅後純益攀升至42元，改寫歷史新高，董事會通過每股擬配發現金股利人民幣6.28元，約新台幣28.5元（28.58656001元），預計5月13日股東常會定案。
亞德客2025年第4季每股稅後純益攀升至11.64元，攀上單季獲利新高；全年合併營收343.30億元、營業利益102.88億元、稅前盈餘106.45億元、稅後純益84.0億元，每股純益高達42元，再度改寫歷史新高紀錄。
亞德客董事會昨日通過2025年財報，會中同步通過股利政策，每股擬配發現金股利人民幣6.28元，折合新台幣計價為28.58656001元，股息配發率68.06%。若以11日封關日收盤價1,200元計算，現金殖利率為2.38%。
