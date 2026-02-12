欣陸台南焚化廠 BOT 試運轉

欣陸投控（3703）旗下欣達環工投資興建之「台南市城西垃圾焚化廠更新爐新建營運移轉案」，11日舉行更新爐點火儀式，工程正式邁入試運轉階段。全量運轉後，城西垃圾焚化廠每年預計可處理30萬噸一般廢棄物，年發電量達2億6,244萬度。

欣達環工執行長周黎明表示，更新爐正式啟用後，預期提升整體發電效率達25%，未來將成為兼具低汙染、高效能與能源回收價值的新一代環保焚化廠，有效紓緩台南市垃圾處理壓力同時穩定提供再生能源電力。

周黎明進一步說明，台南城西垃圾焚化廠更新爐正式點火後，也代表欣達環工由水務工程專業，成功將業務範圍延伸至再生能源與循環經濟領域。

台南市城西垃圾焚化廠為焚化爐BOT促參投資案，總投資金額達新台幣72.15億元，特許期為25年；未來全量運轉後，預計城西垃圾焚化廠每年可處理一般廢棄物30萬噸，年發電量達2億6,244萬度。