中華車構建電動車生態系

中華車（2204）與台鈴機車達成深度策略合作，旗下eMoving二輪事業啟動垂直整合策略分工，在本次策略調整中，中華汽車將eMoving品牌的產銷體系策略性轉讓予SUZUKI 台鈴機車，整併二輪產銷經營，助益台鈴接軌SUZUKI日本原廠的全球戰略，構建更具規模與競爭力的電動車生態系。

中華車表示，中華車發展電動車的相關開發，包括二輪的eMoving與四輪的電動商用車，未來中華車將聚焦在電動四輪，二輪部分中華車將轉型為「技術輸出母廠」的角色，透過CARTEC技術平台，將自主研發eMoving電動機車的馬達、電池管理系統（BMS）及電控系統等核心技術授權予台鈴機車。

這項合作展現極大化中華汽車技術研發價值，透過雙方資源重組予策略性合作，提供國內機車供應鏈在高國產化布局下的技術領先地位；而透過eMoving產銷體系的策略性轉讓，交由在機車產業具專業優勢之夥伴SUZUKI台鈴機車整合產銷體系統合經營，有助帶動電動機車的整體經營效率與市場競爭力。

中華汽車旗下二輪事業eMoving自2010年成立以來，肩負電動載具核心技術研發任務，成功累積馬達、電池管理系統（BMS）、電控系統等關鍵技術能力，最新成果已應用於E300與3.5噸電動商用車ET35。透過CARTEC技術平台，公司持續深化自主研發實力，並強化軟硬體整合與高國產化供應鏈布局。

中華汽車為台灣唯一具有整車自主研發整車廠，持續投入自主車型研發與電動車技術開發，為持續因應全球智慧移動趨勢與汽車產業競爭環境，公司整體發展策略與專業分工布局，未來將重點聚焦四輪車及電動商用車領域，未來自主研發資源，將持續專注智慧化與電動化商用車開發，提供符合台灣在地需求的綠色物流、多元商務與生活解決方案，帶動國內汽車供應鏈升級，一起永續發展。此外，相關技術將跨足自動化設備新事業，極大化汽車產業對技術革新的帶動價值。