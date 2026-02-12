快訊

美台簽署對等貿易協定 15%關稅定案、4年對美採購近3兆元

台美簽署對等貿易協定 美規小客車零關稅、取消進口數量限制

聽新聞
0:00 / 0:00

拓凱三主軸 力拚成長

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
拓凱董事長沈文振。記者宋健生／攝影
拓凱董事長沈文振。記者宋健生／攝影

碳纖維複材大廠拓凱（4536）昨（12）日舉行集團年終尾牙，今年主題訂為「騏驥馳騁、馭變勵新」，董事長沈文振宣示，集團將以「深化碳纖維核心技術、建構跨國產能布局、拓展新興應用市場」為三大主軸，推動集團持續成長。

沈文振強調，拓凱將以后里新總部越南擴廠為雙核心，搭配新應用市場展開，預期2026年將在營收、產品組合與國際化布局上同步推進。

拓凱營運總部預計第1季進駐中科后里園區，中科總部已規劃集團碳纖維研發總中心及新產業育成中心，未來將全力投入航空內裝、無人機、人形機器人、醫療及運動科技等先進應用，為營運挹注新成長動能。

另外，越南生產基地啟動二期擴廠，跨國產能逐步成形。沈文振說，因應客戶對越南製造需求成長，集團已於前一年度通過增資2,000萬美元，越南廠二期工程進入規劃建設階段，預計今年起陸續動工。

越南生產基地未來將繼續強化自行車零組件量產能力，擴充複材產品線，逐步增加航太零件等多品項代工服務，同時分散供應鏈風險，提升國際客戶接單彈性。

越南 總部

延伸閱讀

拓凱年終尾牙 董座宣示拓展無人機、人形機器人等新興應用

今年首例麻疹個案！8個月大男嬰越南得麻疹 多達400人遭列管

正隆越南大擴產！完成平陽造紙廠2.3億美元聯貸案

越南走私大麻埋包全台公園 警抓販毒集團16人扣1億元毒品

相關新聞

亞德客 擬配息28.5元

氣動元件龍頭廠亞德客-KY董事會昨（12）日承認2025年合併財報，每股稅後純益攀升至42元，改寫歷史新高，董事會通過每...

永冠2026年營運逐季揚

鑄件廠永冠-KY（1589）2026年力拚全年出貨量躍升，目標上看21萬噸，較去年的18萬噸顯著增長。隨營收規模擴大，加...

富華創新多角化布局

台中品牌建商富華創新（3056）旗下建案北屯「澐光」新春開出讓利第一槍，繳出熱銷八成好成績，昨（12）日舉行集團尾牙、席...

百和1月 EPS 0.36元

製鞋產業景氣朝復甦方向邁進，鞋材大廠台灣百和（9938）昨（12）日公布1月自結合併損益，1月合併營業淨利2.34億元，...

台船建造海巡署新船 開工

台船（2208）為海巡署艦隊分署打造的六艘高緯度遠洋巡護船訂單，昨（12）日舉行第三艘新船開工典禮。總金額達114.28...

拓凱三主軸 力拚成長

碳纖維複材大廠拓凱（4536）昨（12）日舉行集團年終尾牙，今年主題訂為「騏驥馳騁、馭變勵新」，董事長沈文振宣示，集團將...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。