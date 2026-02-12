拓凱三主軸 力拚成長

碳纖維複材大廠拓凱（4536）昨（12）日舉行集團年終尾牙，今年主題訂為「騏驥馳騁、馭變勵新」，董事長沈文振宣示，集團將以「深化碳纖維核心技術、建構跨國產能布局、拓展新興應用市場」為三大主軸，推動集團持續成長。

沈文振強調，拓凱將以后里新總部與越南擴廠為雙核心，搭配新應用市場展開，預期2026年將在營收、產品組合與國際化布局上同步推進。

拓凱營運總部預計第1季進駐中科后里園區，中科總部已規劃集團碳纖維研發總中心及新產業育成中心，未來將全力投入航空內裝、無人機、人形機器人、醫療及運動科技等先進應用，為營運挹注新成長動能。

另外，越南生產基地啟動二期擴廠，跨國產能逐步成形。沈文振說，因應客戶對越南製造需求成長，集團已於前一年度通過增資2,000萬美元，越南廠二期工程進入規劃建設階段，預計今年起陸續動工。

越南生產基地未來將繼續強化自行車零組件量產能力，擴充複材產品線，逐步增加航太零件等多品項代工服務，同時分散供應鏈風險，提升國際客戶接單彈性。