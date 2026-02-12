台船建造海巡署新船 開工

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄報導
台船為海巡署艦隊分署打造的六艘高緯度遠洋巡護船訂單，昨日舉行第三艘新船開工典禮。台船／提供
台船為海巡署艦隊分署打造的六艘高緯度遠洋巡護船訂單，昨日舉行第三艘新船開工典禮。台船／提供

台船（2208）為海巡署艦隊分署打造的六艘高緯度遠洋巡護船訂單，昨（12）日舉行第三艘新船開工典禮。總金額達114.28億元的此一統包案，預計2031年全數完成交船，台船將可隨著建造工程推進認列營收和獲利。

由海巡署下訂的第三艘高緯度遠洋巡護船開工典禮，昨日上午在台船高雄廠舉行，由台船副總經理顏聰輝與海委會海巡署艦隊分署副分署長吳瑞祥共同主持，預祝建造案順利圓滿完成。

台船表示，「高緯度遠洋巡護船六艘設計建造統包案」總金額為114.28億元；第一艘新船已完成龍骨安放後，預計2026年底交付，而六艘新船規劃在2031年全數完成交船。

台船並指出，海巡署「籌建海巡艦艇發展計畫」自2018年正式啟動，該公司總計承攬100噸巡防救難艇15艘、1,000噸巡防艦六艘建造案，以及4,000噸級巡防艦四艘統包採購案，目前建造進度均符合計畫。而此批高緯度遠洋巡護船設計建造統包案隨著相關造艦造船工程推進，將可反映在業績表現上。

法人並認為，台船去年下半年開始轉虧為盈，營收大幅提高，主要是因造艦業務增長，今年估計有無人艇訂單與海軍與海巡署的巡防艦和緝私艇，加上兩艘潛艦陸續開工，全年營收估約可成長三成，並可望開始獲利。

另外，海軍今年編列特別預算180億元，計畫採購自殺無人艇1,320艘，台船將結合業界提供年產500艘能量，並推動造船製程智慧化，如果順利取得500艘訂單，就可挹注68億元的建造款項。

值得一提，國防部在1月30日公布的「114年度下半年列管軍品清單」，詳列各軍種新興兵力及建軍需求項目，海軍是其中的大宗，共開列出六款艦艇需求項目。

從需求清單來看，包括兩棲船塢運輸艦、油彈補給艦、救難艦和潛艦救難艦四型軍艦，因台船擁有原型艦的建造經驗和規劃方案，勢必由其出線。

