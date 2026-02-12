快訊

美台簽署對等貿易協定 15%關稅定案、4年對美採購近3兆元

台美簽署對等貿易協定 美規小客車零關稅、取消進口數量限制

聽新聞
0:00 / 0:00

百和1月 EPS 0.36元

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導

製鞋產業景氣朝復甦方向邁進，鞋材大廠台灣百和（9938）昨（12）日公布1月自結合併損益，1月合併營業淨利2.34億元，稅前淨利1.96億元，稅後純益1.06億元、年增13.8%，每股純益0.36元。

百和1月合併營收15.65億元，月增16.1%、年增21.8%，為連續兩月呈年月雙增走勢，並創歷史單月同期新高，表現亮眼。

百和在製鞋業中，屬於上游的原物料端，率先公布1月營收創歷史同期新高，且獲利也優於去年同期，極具指標意義。百和表示，以目前接單及出貨狀況來看，最壞的時候已經過去，未來將呈逐月升溫走勢。

號稱史上規模最大的2026年世界盃足球賽舉行在即，國際足總FIFA預估今年整體營收將成長45%。國內製鞋大廠歷經二年的庫存調整，終於迎來訂單爆發的復甦動能。

而百和配合品牌及各大鞋廠、成衣廠推動新南向佈局，集團也在越南及印尼持續擴增產能，與品牌訂單挪移接軌、取得先機。

百和 營收 歷史

延伸閱讀

拓凱年終尾牙 董座宣示拓展無人機、人形機器人等新興應用

百和自結1月稅後純益1.06億元、年增13.8% EPS 0.36元

英業達推員工持股信託

頂級名牌巧克力一條僅20元！網友狂掃家樂福：小學生都吃得起

相關新聞

亞德客 擬配息28.5元

氣動元件龍頭廠亞德客-KY董事會昨（12）日承認2025年合併財報，每股稅後純益攀升至42元，改寫歷史新高，董事會通過每...

永冠2026年營運逐季揚

鑄件廠永冠-KY（1589）2026年力拚全年出貨量躍升，目標上看21萬噸，較去年的18萬噸顯著增長。隨營收規模擴大，加...

富華創新多角化布局

台中品牌建商富華創新（3056）旗下建案北屯「澐光」新春開出讓利第一槍，繳出熱銷八成好成績，昨（12）日舉行集團尾牙、席...

百和1月 EPS 0.36元

製鞋產業景氣朝復甦方向邁進，鞋材大廠台灣百和（9938）昨（12）日公布1月自結合併損益，1月合併營業淨利2.34億元，...

台船建造海巡署新船 開工

台船（2208）為海巡署艦隊分署打造的六艘高緯度遠洋巡護船訂單，昨（12）日舉行第三艘新船開工典禮。總金額達114.28...

拓凱三主軸 力拚成長

碳纖維複材大廠拓凱（4536）昨（12）日舉行集團年終尾牙，今年主題訂為「騏驥馳騁、馭變勵新」，董事長沈文振宣示，集團將...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。