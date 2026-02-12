永冠2026年營運逐季揚

鑄件廠永冠-KY（1589）2026年力拚全年出貨量躍升，目標上看21萬噸，較去年的18萬噸顯著增長。隨營收規模擴大，加上泰國廠與台中廠產出貢獻增加，整體稼動率提升，今年營運表現可望逐季改善。

永冠指出，從產品動能觀察，能源類訂單展望明顯優於非能源類。受惠全球風電長期建置需求，中國大陸市場需求改善，帶動風力發電機相關鑄件訂單支撐力道強勁；注塑機與產業機械趨於審慎影響，觀察目前接單表現仍持平，尚未見到明顯回溫跡象，多數企業客戶仍待市場動向更為明朗。

產能方面，永冠泰國廠2026年正式投產，今年目標產出1萬噸。該廠具備規避關稅優勢，且對印度與歐洲市場物流便利，滿足客戶對供應鏈多元化的期待。台中廠持續提升產量，鎖定東北亞及美洲市場，配合風電國產化需求供應大機型鑄件。

法人分析，永冠目前大陸基地產能接近滿載，搭配泰國廠投產與台中廠產量爬升，總出貨量有望在今年突破21萬噸大關。