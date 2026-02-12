聽新聞
富華創新多角化布局
台中品牌建商富華創新（3056）旗下建案北屯「澐光」新春開出讓利第一槍，繳出熱銷八成好成績，昨（12）日舉行集團尾牙、席開87桌，主題定為「遊輪嘉年華」，宣示企業由總太地產轉型更名為富華創新後，全面啟動品牌新航程。
富華創新董事長吳錫坤表示，「富華號」不僅代表企業蛻變與再出發，更寓意未來將朝多角化經營布局，鎖定新能源、環境維護及其他創新事業，在多變市場環境中穩健航行、迎浪前進。
富華創新2024年營收127.53億元，主要來自北屯造鎮案「心之所向」完工交屋入帳；隨著建案認列進入尾聲，2025年營收40.54億元、年減68,2%，前三季每股稅後純益1.08元。
富華創新2026年1月合併營收1.13億元、年增49.9%。吳錫坤說，未來主要營收轉由旗下總太營造承攬的公共工程、社宅及民間工程支共九案、總額約60億元，採完工百分比法逐期認列，有助平滑營收波動。
