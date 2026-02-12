銀證票三子公司助攻 兆豐金元月獲利41.58億元、EPS 0.28元

快訊

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導

兆豐金（2886）12日公告今年1月自結獲利，單月稅後純益41.58億元，較去年同期成長約27.57%，每股稅後純益（EPS）0.28元，雖然未創歷年同期新高，但也僅次於2024年1月的41.89億元。

兆豐金旗下兆豐產險因今年1月起適用國際財務報導準則第17號（IFRS 17）而追溯調整去年1月損益為1.24億元，調整損益後，使得金控去年1月稅後純益上升至32.59億元，因此今年1月金控稅後純益相較於去年同期成長27.57%。

其中，子公司方面，兆豐銀行單月稅後純益32.15億元，與去年同期年增17.76%；兆豐證券稅後純益6.17億元，年增101.75%；兆豐票券稅後純益2.76億元，年增率為70.1%，至於兆豐產險則因追溯調整去年1月損益為1.24億元，使得年增率衰退逾27%。

兆豐金表示，元月獲利主要是由銀行與證券、票券三大子公司助攻，其中，銀行部分，受惠於今年1月台股上漲，財務操作相關收入增加，再加上手續費收入及利息淨收益皆同步表現亮眼，帶動銀行稅後純益年增4.85億元；證券也受惠於股市行情表現佳，拉抬經紀手收增加、自營及承銷部位獲利也良好，推升兆豐證券今年1月獲利成長逾1倍。

另外，兆豐票券則因整體台幣債券部位有所增加，利差也有提升；外幣債券則受惠於降息因素，帶動利息費用下降，利息淨收益也有所提升。

兆豐金 兆豐銀行

