東元（1504）搶攻東南亞AI資料中心商機再出招，董事會昨（11）日決議，擬以不超過8.04億元（約馬幣1億元）參與投資馬來西亞太陽能及儲能專案。

東元指出，此舉不僅是深化能源布局的關鍵一步，更展現公司協助東南亞資料中心建構「綠色算力」的戰略企圖，確保在電力需求龐大的數位基建浪潮中取得競爭優勢。

東元表示，大馬受惠於全球算力樞紐地位確立，當地資料中心需求呈現爆發式成長，同步帶動潔淨能源與電力穩定系統的高度需求。

此次董事會通過的投資計畫，聚焦於太陽能與儲能領域的整合應用，旨在為當地資料中心提供一站式的綠能解決方案。東元強調，這項投資符合公司的長期策略。

東元已在東南亞市場累積深厚實績，上周甫宣布承攬美國CSP位於大馬及泰國專案。