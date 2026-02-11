元大金1月獲利年增1.47倍 總市值近6千億

元大金控今天公布一月自結獲利，一月稅後淨利64.43 億元，EPS為0.48元，較去年一月的稅後淨利26.06億元，獲利成長高達1.47倍，而今天台股大漲532點收紅盤，元大金控股價也以44.75的新高價位作收，總市值5965.69億再創新高，盤中最高價來到每股45.2元。

元大金控在一月的獲利可說三引擎動能齊發，元大證券一月稅後淨利36.75億元，比起去年一月獲利12.8億元，成長高達1.87倍，快將近兩倍之多，也展現台股成交量放大對於龍頭券商的挹注。元大投信今年一月的稅後獲利4.55億也較去年的3.71億成長20%，也得力於其資產規模的擴張所帶動的手續費的收入。

對於一月份的獲利，元大金控說明，一月日均量放大到9799 億創歷年新高，帶動元大證券經紀手收大幅成長；元大銀行主要獲利來源為利息淨收益跟財管的手收，稅後淨利14.17億，也較去年1月的9.3億大幅成長。

此外，元大人壽今年一月稅後淨利9.55億，比起去年一月接近虧損邊緣的獲利表現明顯好轉。元大金控說明，今年開始適用新的會計準則，由於元大人壽歷年來都以銷售保障型跟長年期的保單為主，C S M的累積效果非常好，再加上去年熱銷的投資型保單，今年起將依照新的規定重新衡量服務期間的成本與收益之後，使得一月產生較高的利益，也對壽險業的獲利帶來相當大的加分效果。