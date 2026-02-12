商億三箭齊發 營運衝鋒

高端家具製造服務廠商億-KY（8482）表示，受惠房市回溫、北美訂單回流與全球布局三重利多加持下，看好2026年公司全年營運重返成長軌道動能可期；今年將啟動「三引擎」策略，帶動公司營運向上。

商億表示，美國聯準會降息後，最新成屋銷售數據已連續三個月趨穩，新屋銷售年增速更優異，顯示房市交易量正逐步修復。

公司分析，房市成交通常領先家具需求三至六個月，預期今年將帶動高端客製化家具換屋與裝修商機。

柬埔寨生產基地享有19%至25%關稅優勢，相較中國同類產品銷美關稅35%至60%低，搭配中國產區高階客製化製造中心，雙軌產能布局穩固供應鏈競爭力。同時，公司垂直整合自產率高，美國東西岸倉儲優化交期約至五至七週。

此外，商億表示，非美市場布局持續推進，西班牙El Corte Inglés、澳洲及英國新客戶訂單穩定成長，日本、中東市場表現符合預期，俄羅斯成功取得首筆訂單。非美市場成長不僅提升營收規模，更有效平衡地緣政治風險，2026年隨著歐洲、日本客戶訂單放量，非美市場將從試單階段進入逐步放量成長，持續優化營收結構降低單一市場風險。