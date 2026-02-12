快訊

聯合報社論／綠能目標又跳票，意外的是賴政府仍未覺悟

聽新聞
0:00 / 0:00

裕慶產品 美系客戶追單

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

台美關稅談判拍板，裕慶-KY（6957）營運「大船入港」，近期一口氣取得美國客戶多達300家智能灑水系統展示架追加訂單；裕慶表示，隨著客戶年後陸續恢復拉貨動，樂觀預期整體營運向上成長態勢維持不變。

裕慶表示，集團仍看好商用展示架業務為今年營運主力成長亮點，憑藉深化商用展示架「設計+製造+服務」一條龍業務模式，不僅有效提升產品附加價值，亦進一步強化與既有客戶更強的業務黏著度。

裕慶自結1月合併營收2.87億元、年減17.3%，主要受農曆春節假期影響，配合客戶指定交期及訂單拉貨節奏調整，致使部分出貨遞延認列所致。

但以目前商用展示架業務接單狀況觀察，除去年底美國居家修繕大型客戶（L）已啟動約350家智能灑水系統展示架訂單出貨認列，近期更進一步取得多達約300家智能灑水系統展示架追加訂單，以及650家到店門市安裝服務。

裕慶強調，隨著客戶訂單加持，凸顯出公司除了與既有客戶合作深度持續提升外，也成功由單一產品供應，延伸至整合型服務合作，為營運成長創造有利基礎。

拉貨 美國 設計

延伸閱讀

伊斯蘭革命47周年 伊朗總統承認鎮壓抗議釀「巨大悲痛」

美國汽車進口零關稅將衝擊國產車？經長：短期會先取代日本車及歐洲車

美國施壓古巴！油荒陷全面停電窘境 德國發布旅行警示

逆襲北美票房神片台灣搶先上映！「鐵肺」潛血色深海體驗深度幽閉恐懼

相關新聞

聯友金屬去年12月EPS 1.34元

聯友金屬-創（7610）昨（11）日公布去年12月自結稅後純益6,500萬元，年增15.25倍，每股純益1.34元。公司...

大量去年12月EPS 1.2元

大量（3167）昨（11）日公告去年12月自結稅後純益1.05億元，年增5.15倍；每股純益1.2元。

禾榮科注射劑將臨床試驗

禾榮科（7799）雙喜臨門，公司研發中的F18 FBPA注射劑向衛福部食藥署（TFDA）提出學術研究用人體臨床試驗（IN...

華安泡泡龍新藥傳喜訊

華安（6657）昨（11）日宣布，該公司遺傳性表皮分解性水皰症（Epidermolysis Bullosa, EB，俗稱...

美時獲德國抗癌藥授權

美時（1795）昨（11）日宣布，與德國Formycon AG公司簽署抗癌藥Keytruda的生物相似藥候選藥物FYB2...

東元投資大馬太陽能

東元（1504）搶攻東南亞AI資料中心商機再出招，董事會昨（11）日決議，擬以不超過8.04億元（約馬幣1億元）參與投資...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。